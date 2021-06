Professora de Apucarana morre por complicações da Covid

Continua após publicidade

Amigos e familiares lamentam o falecimento da professora de Apucarana, Maria Tereza Garcia de 52 anos. Ela morreu neste sábado (5).

Conforme parentes, ela estava internada no Hospital da Providência, lutando contra a covid-19, porém, as sequelas da doença foram graves. Ela sofreu um infarto e morreu.

Ela atuou por muitos anos no Colégio Nilo Cairo e em outras instituições. Ela era aposentada, porém, voltou a dar aulas no Colégio Cerávolo, através do PSS, lecionava a disciplina de direito no curso de administração

O Colégio Cerávolo lamentou o falecimento.

"Com muita tristeza comunicamos o falecimento da professora Maria Tereza. Mais uma vítima da Covid19. Expressamos nossos mais profundos sentimentos de pesar à sua filha Aline Ruiz nossa aluna do 2° ano do Ensino Médio. Que Deus conforte o coração de seus familiares e amigos"

Conforme a Aserfa, não haverá velório e o sepultamento ocorre às 17h no Cemitério Cristo Rei. O irmão dela, José Roberto Garcia Ruiz morreu no dia 15 de maio, também vítima da doença.

Nas redes sociais muitas mensagens em homenagem:

"Dia escuro para nós , duas pessoas maravilhosas dois irmãos queridos por onde passava , em apenas 20 dias . Meu Deus quanto dói ver pessoas queridas partindo assim . Que Deus console familiares e amigos . #covid não é gripezinha hipócritas falam que é, alguns não sentem quase nada e outros são ceifados , só sabe a dor quem perde um ser querido"