Morre apucaranense José Roberto Garcia Ruiz

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

Neste sábado (15), a morte do apucaranense José Roberto Garcia Ruiz, de 51 anos, gerou comoção entre familiares e amigos nas redes sociais.

Amigos próximos informaram que ele estaria com covid-19 e morreu por complicações causadas pelo vírus. José era muito conhecido e querido em toda cidade, ele trabalhava no Fórum Desembargador Clotário Portugal, como motorista.

O sepultamento será neste sábado (15), as 11h no cemitério Cristo Rei. Não haverá velório.

Várias demonstrações de carinho foram publicadas nas redes sociais.

“Sinônimo de bondade, caridade, Robertinho foi um verdadeiro discípulo de Cristo.

Não consigo nesse momento dizer que foi a vontade de Deus, que ele cumpriu sua missão, pois não é verdade, ele poderia estar vivo sim, ele poderia viver para ver crescer seus netos, que era a paixão dele. Sua vida foi ceifada por esse vírus, por essa doença que já tem vacina. Qual de nós será o próximo? ”, disse.





“Eu sei que todo mundo tem uma história boa para contar sobre vc! Eu sei que todo mundo tem uma história boa sobre caridade que recebeu ou viveu com vc! Quem animará as caravanas ao templo? Quem animará os bailes da igreja? Quem fará piadas quando menos se espera?



Não tenho dúvidas que o Senhor te levou para o outro lado do véu para acelerar a obra. Vc ajudou a coligar Israel desse lado e agora do outro vc vai arrasar ainda mais! O Senhor precisa muito de vc lá meu amigo! Eu sei que as famílias e amigos podem ser eternos, mas agora tá doendo bastante.