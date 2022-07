Princípio de incêndio na Vila Nova em Apucarana mobiliza Bombeiros

Da Redação

Um princípio de incêndio na Rua Augusto Weiand, na Vila Nova, mobilizou uma equipe do Corpo de Bombeiros em Apucarana, no começo da tarde desta quinta-feira (7). De acordo com o sargento Romão, vizinhos perceberam uma fumaça saindo pela janela e ligaram no 193.

Rapidamente a equipe foi até a residência e constatou que o fogo começou na cozinha. "Abrimos o imóvel e combatemos as chamas que atingiram alguns materiais, roupas, lixo que estavam no chão. A estrutura da casa não foi comprometida", disse.

O morador da casa não estava no local, porém, de acordo com os Bombeiros, uma pessoa foi até o trabalho dele avisar do incêndio.

Na manhã desta quinta, os Bombeiros resgataram um gato que ficou preso em uma agência bancária. A ocorrência chamou a atenção de quem estava no centro do município.

O animal entrou por uma janela do piso superior, foi para uma sala e depois entrou em um armário.





