PRF prende motorista sem CNH e com sinais de embriaguez em Apucarana

Da Redação

A presença de uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Residencial Solo Sagrado, em Apucarana, na manhã desta quarta-feira (26) chamou a atenção de moradores do local.

Uma viatura realizou a abordagem de um homem, dentro do bairro, depois de persegui-lo desde a BR 369 e ele tentar fuga. Segundo informações da própria PRF, os policiais conseguiram abordar o suspeito e constataram que ele dirigia sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e com sinais de embriaguez. O veículo também estava com débitos de licenciamento.

Conforme a PRF, o motorista, de 25 anos, só parou, pois entrou no bairro e bateu contra uma árvore. O carro ficou em cima da calçada. Nenhuma pessoa ficou ferida.

O jovem condutor foi preso e levado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.

