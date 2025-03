PRF de Apucarana apreende motocicleta com numeração adulterada

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), de Apucarana, apreendeu, na manhã desta quinta-feira (27), uma motocicleta Honda/ML 125, de cor prata, em situação irregular. A abordagem ocorreu por volta das 11h00, no km 256, da BR 376.

Durante vistoria dos números de identificação veicular, os policiais rodoviários constararam que a numeração do motor estava adulterada. Segundo a PRF, o motor pertencia a uma motocicleta com registro de furto/roubo no Município de Paulínia/SP, no ano de 2004.

O condutor da moto, um homem de 46 anos, morador de Califórnia, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Marilândia do Sul, juntamente com o veículo apreendido. Ele deve responder pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e receptação.

