Presidente do CRECI atende profissionais do setor

Continua após publicidade

O presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI), Luiz Celso Castegnaro atendeu os profissionais do setor em Apucarana nesta quarta-feira (14). Com a diretoria itinerante ele visita outras cidades do Estado.

O encontro é para conversar com os profissionais da área, tirar dúvidas e orientar. A 6ª região do Paraná, é composta por 11 escritórios nas principais cidades que são chamadas de delegacia. A sede é em Curitiba, são 27 conselheiros que estão distribuídos em várias cidades conforme o número de corretores.

Em Apucarana Antônio Bertoli é Delegado Municipal e João Augusto Ceriani conselheiro do Creci-PR.

Castegnaro explicou que o setor imobiliário não é um mercado principiante, já passou por muitas dificuldades, mas sempre resiste. "O mercado brasileiro passa por um processo de transformação. A redução dos juros para o financiamento permitiu que mais pessoas tivessem acesso à casa própria. O preço dos imóveis durante a pandemia não desvalorizou, a procura aumentou. Temos hoje muitos financiamentos em bancos oficiais, com taxa de até 4% ao ano, para a construção civil, eles que produzem as mercadorias que comercializamos, e isso faz o mercado ficar muito convidativo”, observou Luiz Celso Castegnaro.

No Paraná existe mais de 20 mil corretores ativos inscritos no CRECI e quase 5 mil empresas escritas e ativa, isso representa quase 18% do Produto Interno Bruto (PIB) do pais.

“Nosso setor é imóvel não é igual a bolsa que oscila, quem quer um investimento seguro para investir com segurança tem que ir pela área imobiliária, tenho mais de 30 anos como profissional imobiliário e até hoje nunca vi um imóvel desvalorizar, nunca vi ninguém perder dinheiro investindo na área imobiliária”, finaliza.

A repórter Lis Kato conversou com o presidente. Confira o vídeo

Foto por TNOnline