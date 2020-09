Prefeitura revitaliza Bosque Municipal de Apucarana - TNOnline

Continua após publicidade

Após três anos desativado, o Bosque Municipal de Apucarana está pronto para receber visitação. O parque foi completamente revitalizado e repovoado com novas espécies de animais. A prefeitura planejava reinaugurar o espaço neste Dia dos Pais, no entanto, com a pandemia da Covid-19, uma nova data de reabertura precisará ser definida.

Foto: Reprodução

O espaço, antes conhecido como Parque das Aves, foi totalmente recuperado com nova pintura, instalação de novos parques infantis, reforma da pavimentação asfáltica, alargamento das calçadas de passeio, construção de rampas de acessibilidade para cadeirantes, instalação de novas lixeiras, além da colocação de placas para identificação de espécies de árvores e de animais e grades de proteção.

Foto: Reprodução

“Na parte de reformulação garantimos a acessibilidade e mobilidade para cadeirantes, gestantes, tudo bem organizado. Dentro do bosque também vão funcionar vários quiosques da rede de mulher da economia solidária, passada a pandemia teremos artesanato, venda de sucos, bolos, buscando a geração de renda no Bosque Municipal”.



A prefeitura adquiriu novos animais como coelhos, perus, pavões, faisões, galinhas exóticas como a sedosa, polonesa, brahma, galinha d’angola, canários, macacos, entre outros.

Foto: Reprodução

De acordo com o prefeito, o novo espaço será aberto ao público em geral, sendo planejado sobretudo para crianças com até 12 anos de idade. “São as crianças que queremos encantar. Por isso, escolhemos alguns animais exóticos e domésticos que têm a ver com o imaginário das crianças que também poderão conhecer diversas espécies de árvores gigantes”, destaca o prefeito.

Foto: Reprodução

Junior destaca ainda outras melhoras realizadas na região do bosque, como a recuperação do Parque Biguaçu, com a reforma da pista de caminhada que está totalmente iluminada, gramado, parques e todas as calçadas, bocha e reforma da Rua Hernando Pombo Ricardo que liga a região do Country ao centro. A prefeitura também concluiu o asfalto da Rua João Luiz Orlando fazendo a interligação do Jardim São Pedro com o Jardim das Flores. “Tudo isso faz parte de um planejamento. Essa mata nativa do Bosque Municipal fica ligada ao parque Biguaçu e criamos um corredor para esses animais ficarem nessa região. E nós estamos a 5 minutos do centro, podemos vir durante o dia, passar um tempo com os animais, perto da natureza, mas isso quando passar a pandemia”, assinala o prefeito.



Foto: Reprodução

O prefeito reitera que a abertura para visitação será anunciada pela prefeitura assim que a pandemia da Covid-19 acabar. O bosque foi desativado pela prefeitura em 2017, após 12 anos de funcionamento. O fechamento foi determinado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), que na época alegou que o local não possuía estrutura suficiente para abrigar os animais.





Confira a entrevista em vídeo com o prefeito Junior da Femac.