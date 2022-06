Prefeitura renova sinalização de trânsito na Avenida Aviação

Da Redação

A pintura será feita no período noturno

Nesta quinta-feira (02), a Prefeitura de Apucarana informou que, por meio de empresa contratada, iniciou a renovação da pintura da sinalização horizontal de trânsito na Avenida Aviação. O serviço será executado em toda a extensão da via, incluindo o trecho da Avenida Central do Paraná, desde o cruzamento com a Avenida Brasil até o Residencial Sumatra.

De acordo com o prefeito Junior da Femac, o trajeto tem cerca de seis quilômetros de extensão e mais de 20% do serviço previsto já foi executado. “A renovação da sinalização horizontal é um trabalho contínuo que é feito por toda cidade e muito importante no ordenamento do trânsito”, reitera Junior da Femac.

Segundo Carlos Mendes, diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento (Idepplan), o serviço avançará assim que o tempo melhorar. “O trabalho foi iniciado, mas o asfalto precisa estar seco. Com a melhora das condições climáticas, vamos executar o serviço em toda a extensão da via”, reforça.

Carlos Mendes afirma que, como a via é bastante movimentada, a pintura é feita no período noturno, entre as 23 horas e 5 da manhã. “A Avenida Aviação tem um grande fluxo de veículos, pois faz a ligação com diversos bairros da região leste da cidade. Para evitar transtornos no trânsito e garantir a qualidade do serviço, a pintura é feita na madrugada”, explica.

A renovação da pintura horizontal abrange faixas de pedestres, eixos centrais que dividem a pista, faixas de delimitação de estacionamento e marcações de “pare” e de retenção.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.