PC e MP cumprem mandados contra servidor público de Faxinal

O Ministério Público do Paraná e a Polícia Civil, deflagraram nesta quinta-feira, 2 de junho, a Operação Casa de Campo, que apura crimes de corrupção no âmbito da prefeitura de Faxinal, no Norte Central do estado. O alvo da investigação é um servidor municipal, chefe do Departamento da Divisão de Urbanismo. Foram cumpridas três ordens de busca e apreensão.

Pelo MPPR o trabalho é conduzido pela Promotoria de Justiça de Faxinal e na PC pela Divisão de Combate a Corrupção (Deccor). Conforme já apurado, o servidor teria exigido valores de pessoas que estão comprando terrenos em um loteamento clandestino na cidade, prometendo uma suposta regularização do imóvel.

Além disso, ele mesmo estaria vendendo lotes no cemitério municipal e imóveis no Bairro Vila Nova, pendentes de regularização pelo Município, como se fossem de propriedade dele, sem emissão de recibos e ainda ameaçando com arma de fogo pessoas que eventualmente questionavam essas “negociações”.

Aviso à população - O MPPR alerta a população que as pessoas que se sentirem lesadas com os fatos relacionados à investigação podem buscar a Promotoria de Justiça de Faxinal pelos telefones (43) 3461-2011, (44) 9740-6486 (whatsapp) ou presencialmente no endereço: Av.Brasil, 1.080, Faxinal.

Os mandados foram deferidos pelo Juízo Criminal de Faxinal e cumpridos pelo Núcleo de Londrina da Deccor. Ao final da Operação, foram apreendidos diversos documentos e o servidor alvo dos mandados foi preso em flagrante por posse ilegal de munição.