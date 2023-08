Prefeitura promove ação de incentivo ao aleitamento materno

A prefeitura de Apucarana, por meio da Autarquia Municipal de Saúde, promoveu hoje, um evento de incentivo ao aleitamento materno. A ação, em parceria com o Sesc, faz parte da programação do Agosto Dourado, mês de incentivo ao aleitamento materno.

O momento de amamentação coletiva com as mães participantes da atividade foi antecedido por orientações com fonoaudióloga, nutricionistas, enfermeiras, troca de experiências entre as mães, e ainda um momento de relaxamento com a prática de terapia em saúde.

Na programação também constou homenagem a maior doadora de leite materno da cidade neste ano. Desde que sua filha Clara nasceu, há 4 meses, Amanda Vellani, já forneceu 30 litros de leite ao banco de leite materno de Apucarana. “Leite materno é amor. A minha doação é alimento que pode ajudar muitas crianças”, afirma Amanda com o certificado de agradecimento recebido durante o evento.

A coordenadora da Casa da Gestante, Maria Aparecida das Neves (Cidinha) destaca que o incentivo a amamentação é trabalhado com as futuras mamães durante todo o atendimento prestado no pré-natal. “A conscientização e esclarecimento sobre a importância do aleitamento materno estão entre as prioridades no serviço prestado durante a gestação das apucaranenses”, reforça o prefeito Junior da Femac.

O evento também teve a participação do superintendente da Atenção Básica, Odarlone Orente, e da diretora do Departamento de Especialidades Médicas, Rosangela Aparecida de Souza.

Por meio do leite materno o bebê recebe os anticorpos da mãe que o protegem contra doenças como, diarreia e infecções, principalmente as respiratórias. O risco de asma, diabete e obesidade é menor em crianças amamentadas, mesmo depois que elas param de mamar. A amamentação é, ainda, um excelente exercício para o desenvolvimento da face da criança, importante para que ela tenha dentes fortes, desenvolva a fala e tenha uma boa respiração.

