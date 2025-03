Prefeitura de Apucarana realiza manutenção em ambulâncias

A Autarquia Municipal de Saúde (AMS), da Prefeitura de Apucarana, promoveu revisão geral das ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu 192) e de suporte básico. Segundo relata o prefeito Rodolfo Mota (União Brasil), a atual gestão recebeu as viaturas – seis do Samu e cinco de suporte básico – com os pneus em estado crítico. “Foi necessária a realização de uma compra emergencial para dotarmos as nossas ambulâncias de pneus novos, garantindo a continuidade e segurança dos atendimentos à população”, frisa Mota.

Ele assinala que recebeu a frota da saúde com muitos problemas. “Um grande desafio, onde necessitamos providenciar o pagamento atrasado de oficinas, consertar carros, trocar pneus, regularizar documentação de uma série de veículos, enfim, promover resgate da saúde como um todo para viabilizar o atendimento da população”, citou o prefeito.

Para não colocar em risco a segurança dos pacientes e profissionais que utilizam as ambulâncias, e para evitar a interrupção dos serviços de urgência e emergência até a conclusão da compra emergencial, a autarquia municipal recorreu a pneus usados, em boas condições, armazenados no setor. “Foram adquiridos 44 novos pneus para as 11 ambulâncias e, para reforçar a segurança da frota, foram adquiridos e já empenhados 54 pneus adicionais, com notas fiscais emitidas para pagamento”, informa Dr. Guilherme de Paula, secretário municipal da Saúde, relatando que os novos pneus atendem, além das ambulâncias, veículos da vigilância sanitária, endemias, epidemiologia, almoxarifado e outros setores essenciais da Saúde.



