Prefeito participa da eleição na Associação dos Municípios do PR

Junior da Femac dialogou com vários colegas prefeitos de todas as regiões do Estado

O fortalecimento do movimento municipalista no Paraná segue em alta, com adesão e unidade entre os 399 municípios. A Associação dos Municípios do Paraná (AMP) realizou nesta segunda-feira (20), em Curitiba, a eleição da nova diretoria da entidade para o biênio 2023/2024, com chapa única. O prefeito de Apucarana, Junior da Femac participou ativamente do processo eleitoral, ao lado de prefeitos de todo o Estado.

Foi eleito como presidente da AMP, o prefeito de Santa Cecília do Pavão, Edimar Pereira dos Santos. Representando a Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi) foram eleitos para a nova diretoria, os prefeitos de Cambira, Émerson Toledo (1º Tesoureiro); de Lunardelli, Reinaldo Grolla (secretário da Pasta de Turismo); e de Apucarana, Junior da Femac (presidente da Pasta de Desenvolvimento Econômico dos Municípios).

Durante o evento, Junior da Femac dialogou com vários colegas prefeitos de todas as regiões do Estado. “Com o Prefeito de Curitiba, Rafael Greca, tratamos de parcerias para apresentações culturais no nosso Cine Teatro Fênix. E com os prefeitos de Londrina, Marcelo Belinatti, e de Maringá, Ulisses Maia, avaliamos parcerias no campo do desenvolvimento econômico, do turismo, e de obras de mobilidade, visando maior integração entre as cidades do eixo Londrina, Apucarana, Maringá”, informou Junior da Femac.

