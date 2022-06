Junior da Femac, empresário e prefeito de Apucarana

Da Redação

Ele é casado e pai de duas meninas

Nome: Sebastiao Ferreira Martins Junior

Nascimento:12/09/1973

Signo: Virgem



Estado civil: Casado

Profissão: Engenheiro

País: Brasil

Cidade de nascimento: Apucarana - Pr

Junior da Femac é engenheiro civil formado pela Universidade Federal do Paraná (Curitiba) e empresário em Apucarana. Ele é casado e pai de duas meninas.

Júnior já foi vereador em Apucarana em dois mandatos (2005/2008 e 2009/2012) e vice-prefeito nas duas gestões de Beto Preto (2013/2016 e 2017/2020), herdando o cargo mais alto do Executivo municipal após Beto assumir a Secretaria de Saúde do Paraná, no início de 2018.

Sebastião Ferreira Martins Junior, o “Junior da Femac”, conquistou sua reeleição e terá mais quatro anos de mandato pela frente, no período de 2021 a 2024. Ele conquistou 61,12% do total de votos válidos, equivalente a 37.694 votos.

A vitória de Junior da Femac foi histórica, sendo a terceira maior em proporção de votos de todas as eleições já disputadas em Apucarana. O maior percentual foi de Beto Preto, com 86,11% em 2016; depois Valter Pegorer com 72% em 1992; e agora Junior da Femac com 61,12%.