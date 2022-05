Prefeito de Apucarana participa da abertura dos JEP's

Da Redação

Na noite desta quinta-feira (26), em solenidade realizada no Ginásio Municipal de Esportes de Marumbi, foi aberta a fase regional dos 68º Jogos Escolares do Paraná (JEP'S). O evento segue até a próxima terça-feira (31), também com disputas em Apucarana e Kaloré.

continua após publicidade .

O cerimonial contou com a presença do prefeito de Apucarana, Junior da Femac, que foi recepcionado pelo prefeito de Marumbi, Adhemar Rejane. “É uma alegria muito grande de poder estar prestigiando essa competição tão importante em nosso estado, que revela muitos atletas nas mais diversas modalidades. Nós tivemos recentemente a fase municipal em Apucarana que foi um sucesso e tenho certeza que a fase regional também alcançará o mesmo objetivo”, destaca o prefeito Junior da Femac.



Também estiveram presentes na solenidade de abertura dos JEP's, o prefeito Edmilson Stencel, de Kaloré, o prefeito Moacyr Andreola, de Novo Itacolomi, o chefe do Núcleo Regional de Educação (NRE), professor Vladimir Barbosa da Silva, os coordenadores do NRE, Alécio Colombo, Robson Desiderá e Patrícia Marchi e demais autoridades.

continua após publicidade .

O professor Vladimir disse que a competição conta com a presença de 47 estabelecimentos de ensino de 16 cidades, reunindo aproximadamente 1.400 alunos/atletas. “Os melhores colocados na fase regional se classificam para a macrorregional que acontecerá de 15 a 19 de junho em Ibiporã”, frisa Vladimir.

Na competição iniciada nesta quinta-feira (26), Marumbi sedia as modalidades de basquetebol, futsal e handebol; Kaloré promove as disputas de futsal, vôlei, tênis de mesa e xadrez, com Apucarana realizando o atletismo na pista do Complexo Esportivo Lagoão. Essa última modalidade ocorrerá nesta sexta-feira (27) e no sábado (28), a partir das 8 horas.

Os JEP's contarão com alunos/atletas nas categorias ACD (alunos com deficiência) e regular pelas classes “A” (15 a 17 anos) e “B” (12 a 14 anos).

continua após publicidade .

Estão inscritos alunos/atletas de colégios de Apucarana, Arapongas, Bom Sucesso, Borrazópolis, Califórnia, Cambira, Cruzmaltina, Faxinal, Jandaia do Sul, Kaloré, Marilândia do Sul, Marumbi, Mauá da Serra, Novo Itacolomi, Rio Bom e Sabáudia.

O município de Apucarana será representado pelos alunos/atletas dos colégios Alberto Santos Dumont, Evolução, Platão, Mater Dei, São José, José Canale, Izidoro Luiz Cerávolo, Osmar Guaracy Freire, Carlos Massaretto, Godoma de Oliveira e Nossa Senhora da Glória.

A segunda etapa da fase regional também está acontecendo nos municípios de Goioerê, Jardim Alegre, Loanda, Marquinho, Nova Prata do Iguaçu, Palmital, Pérola, Pontal do Paraná, Quatro Barras, Ribeirão do Pinhal, Roncador, Santa Mariana, Tapejara, Teixeira Soares e Wenceslau Braz.

continua após publicidade .

Os Jogos Escolares do Paraná são uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação e do Esporte e da Superintendência Geral do Esporte. O evento conta com o fundamental apoio dos Núcleos Regionais de Educação e das prefeituras municipais.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.