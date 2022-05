Complexo Lagoão sedia atletismo na fase regional dos JEP's

Da Redação

Nesta sexta-feira (27) e sábado (28), a pista do Complexo Esportivo Lagoão em Apucarana sediará a modalidade de atletismo na fase regional dos 68º Jogos Escolares do Paraná (JEP's).

continua após publicidade .

A competição irá reunir alunos de diversas instituições de ensino de 16 municípios e contará com disputa nas categorias ACD (alunos com deficiência) e regular (masculino e feminino), pelas classes "A" (15 e 17 anos) e "B" (12 a 14 anos).

Na sexta-feira (27), a disputada da categoria ACD iniciará a partir das 08 horas, enquanto que, às 13h30, começa a competição regular pela classe "B". No sábado (28), por sua vez, ocorrem as disputas da classe "A".

continua após publicidade .

A Prefeitura de Apucarana informa que as demais modalidades pela Fase Regional dos JEP's como o basquetebol, futsal, handebol, vôlei, tênis de mesa e xadrez serão realizadas nas cidades de Marumbi e Kaloré.

O secretário Municipal de Esportes de Apucarana, professor José Marcelino da Silva, o Grillo, disse que a pista de atletismo foi cedida para a fase regional dos JEP's, em uma parceria com o Núcleo Regional de Educação (NRE). “Mais uma vez, Apucarana sediará um grande evento, com a realização do atletismo dos Jogos Escolares do Paraná. Com certeza teremos boas disputas em várias provas na pista do Lagoão e veremos as novas revelações do atletismo regional. A competição tem o apoio total do prefeito Junior da Femac”, frisa o professor Grillo.

O professor Alécio Colombo, do Núcleo Regional de Educação (NRE) de Apucarana, destaca que a competição terá a presença de 163 alunos. “Durante dois dias os melhores atletas de atletismo dos colégios pertencentes ao Núcleo Regional competirão no Lagoão e agradecemos o apoio da Secretaria Municipal de Esportes de Apucarana que vem nos ajudando, principalmente por ceder o local das disputas”, cita Colombo.

continua após publicidade .

Estão inscritos atletas de colégios de Apucarana, Arapongas, Bom Sucesso, Borrazópolis, Califórnia, Cambira, Cruzmaltina, Faxinal, Jandaia do Sul, Kaloré, Marilândia do Sul, Marumbi, Mauá da Serra, Novo Itacolomi, Rio Bom e Sabáudia.

O município de Apucarana será representado pelos alunos dos colégios Alberto Santos Dumont, Platão, Mater Dei, São José, Izidoro Luiz Cerávolo, Osmar Guaracy Freire, Carlos Massaretto e Godoma de Oliveira.

Os Jogos Escolares do Paraná são uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação e do Esporte e da Superintendência Geral do Esporte. O evento conta com o fundamental apoio dos Núcleos Regionais de Educação e das prefeituras municipais.