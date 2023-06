Prefeito de Apucarana manifesta solidariedade às famílias de alunos

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac (PSD), conversou nesta segunda-feira (19) com o prefeito de Cambé, Conrado Scheller (União Brasil) sobre o ataque a estudantes no Colégio Estadual Helena Kolody. “Coloquei-me à disposição do prefeito Conrado e manifestei solidariedade a familiares e amigos das vítimas do covarde ataque aos estudantes”, disse Junior da Femac.

O atentado a tiros no colégio estadual de Cambé causou a morte de uma aluna e deixou gravemente ferido outro aluno, ambos de 16 anos de idade. Felizmente – conforme avaliou Junior -, a pronta intervenção da Polícia Militar, que chegou ao local em apenas três minutos, evitou uma tragédia ainda maior.

“Em Apucarana, desde o registro de outros ataques deste tipo em escolas de São Paulo e Santa Catarina, adotamos uma série de medidas de segurança, incluindo monitoramento por câmeras, reforço no policiamento pela Polícia Militar e Guarda Municipal, além de fechamento de portões de todas as escolas e creches”, lembrou Junior da Femac. “Que Deus possa confortar a dor das famílias dos jovens atingidos neste ataque”, concluiu.

