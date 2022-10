Prazo das inscrições para o vestibular Unespar termina nesta segunda

Da Redação

Prazo das inscrições para o vestibular da Unespar termina nesta segunda-feira (3)

O prazo das inscrições para o vestibular da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), antiga Fecea, em Apucarana, termina nesta segunda-feira (3). Ao todo, estão sendo ofertadas mais de 3 mil vagas pelo Vestibular e SiSU, para os campus de Apucarana, Campo Mourão, Curitiba I/Embap, Curitiba II/FAP, Paranaguá, Paranavaí e União da Vitória, para ingresso no ano de 2023.

As inscrições podem ser feitas de forma online, por meio do site vestibular.unespar.edu.br e sob o pagamento da taxa no valor de R$ 100, até terça-feira (4). A prova será aplicada no dia 6 de novembro, de forma presencial. A novidade para este ano são as vagas para as primeiras turmas dos cursos de Direito, em Apucarana e União da Vitória.

As provas acontecerão nas mesmas cidades em que a Unespar tem campus, desta forma, o/a candidato/a poderá optar por realizá-la na localização que preferir, não importando se neste campus tem o curso escolhido na inscrição. Neste ano, haverá prova objetiva e de redação, com o propósito de avaliar os conhecimentos ministrados no Ensino Médio ou equivalente. Para conferir informação acerca dos conteúdos programáticos da prova, acesse o edital.

A Unespar reserva 50% das vagas para políticas de ações afirmativas, desta forma, ao se inscrever, o/a candidato/a deve optar concorrer pelo sistema de ampla concorrência ou por cotas. A homologação das inscrições será publicada em edital específico, no dia 14 de outubro no site vestibular.unespar.edu.br. Os locais de realização das provas e o ensalamento serão divulgados a partir do dia 25 de outubro, no mesmo site.

