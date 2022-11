Postos já registram falta de combustível em Apucarana

Da Redação

Postos registraram aumento na procura por combustível na segunda-feira

Após a corrida de motoristas para encher o tanque, muitos postos de Apucarana já estão sem combustível nesta terça-feira (1º). Com os bloqueios dos caminhoneiros, esses estabelecimentos enfrentaram longas filas na noite de segunda-feira (31) e não estavam preparados para esse aumento repentino na demanda.

Em um dos postos procurados pela reportagem no início desta tarde, apenas o diesel estava disponível. “Estamos esperando um carregamento de gasolina e etanol ainda para hoje (terça-feira)”, informou um funcionário.

Outro posto não tem mais gasolina, enquanto ainda tem estoque de etanol e diesel. “Nossa carreta ficou presa no bloqueio dos caminhoneiros e até agora não conseguiu chegar”, informou uma funcionária.

Um terceiro posto consultado pela reportagem também está sem gasolina e o etanol terminando. “Estamos sem previsão de chegada de carregamento”, disse um funcionário. Outros estabelecimentos ainda estão vendendo normalmente.

A grande procura por combustível ocorreu após protestos protagonizados por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), que não aceitam a derrota nas urnas para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições 2022, no último domingo (30).

Na região, bloqueios ocorreram na PR-444 em Arapongas, na BR-376 em Apucarana e também na PR-466 em Jardim Alegre. O trânsito voltou a fluir na manhã desta terça-feira (1º) nesses locais após intervenção da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar (PM).

Os protestos vem ocorrendo em praticamente todo o país desde domingo à noite, quando Lula foi declarado vencedor. No entanto, decisões judiciais mandando liberar as vias começaram a ser cumpridas na manhã desta terça-feira.



