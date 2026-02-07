População relata falta de água durante todo o sábado (07) na zona norte de Apucarana

Moradores do loteamento Sanches dos Santos, na zona norte de Apucarana (PR), relataram falta de água ao longo de todo este sábado (7). Segundo relatos, o problema teve início nas primeiras horas do dia e seguiu até a noite.

📰 LEIA MAIS: Tumulto após denúncia de abuso deixa dois feridos em Apucarana



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Uma moradora da Rua Oswaldo Francisco de Lima informou que entrou em contato com a Sanepar, mas não recebeu explicações sobre o motivo da interrupção.

Ainda conforme o relato, foi informado apenas que o abastecimento seria restabelecido por volta das 16h, o que não ocorreu.

“Passamos o dia todo sem água para beber, lavar as coisas e até para tomar banho. Agora já passam das oito horas da noite e seguimos sem água”, relatou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A moradora também afirmou que a situação afetou principalmente quem não possui caixa-d’água, pois o desabastecimento foi relatado por toda a vizinhança. “Moradores que não têm caixa-d’água, como é o meu caso, passaram o sábado sem conseguir sequer lavar uma louça e com as crianças sem tomar banho”, disse.

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão



A reportagem tentou contato com a Sanepar, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria. O espaço permanece aberto para esclarecimentos da companhia.