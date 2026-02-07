População relata falta de água durante todo o sábado (07) na zona norte de Apucarana
A moradora também afirmou que a situação afetou principalmente quem não possui caixa-d’água
Moradores do loteamento Sanches dos Santos, na zona norte de Apucarana (PR), relataram falta de água ao longo de todo este sábado (7). Segundo relatos, o problema teve início nas primeiras horas do dia e seguiu até a noite.
Uma moradora da Rua Oswaldo Francisco de Lima informou que entrou em contato com a Sanepar, mas não recebeu explicações sobre o motivo da interrupção.
Ainda conforme o relato, foi informado apenas que o abastecimento seria restabelecido por volta das 16h, o que não ocorreu.
“Passamos o dia todo sem água para beber, lavar as coisas e até para tomar banho. Agora já passam das oito horas da noite e seguimos sem água”, relatou.
A moradora também afirmou que a situação afetou principalmente quem não possui caixa-d’água, pois o desabastecimento foi relatado por toda a vizinhança. “Moradores que não têm caixa-d’água, como é o meu caso, passaram o sábado sem conseguir sequer lavar uma louça e com as crianças sem tomar banho”, disse.
A reportagem tentou contato com a Sanepar, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria. O espaço permanece aberto para esclarecimentos da companhia.