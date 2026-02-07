Leia a última edição
MORADORES SEM ÁGUA

População relata falta de água durante todo o sábado (07) na zona norte de Apucarana



Escrito por Da Redação
Publicado em 07.02.2026, 20:44:28 Editado em 07.02.2026, 20:44:23

Autor Rua Oswaldo Francisco de Lima, no loteamento Sanches dos Santos - Foto: Foto cedida ao TNOnline

Moradores do loteamento Sanches dos Santos, na zona norte de Apucarana (PR), relataram falta de água ao longo de todo este sábado (7). Segundo relatos, o problema teve início nas primeiras horas do dia e seguiu até a noite.

📰 LEIA MAIS: Tumulto após denúncia de abuso deixa dois feridos em Apucarana

Uma moradora da Rua Oswaldo Francisco de Lima informou que entrou em contato com a Sanepar, mas não recebeu explicações sobre o motivo da interrupção.

Ainda conforme o relato, foi informado apenas que o abastecimento seria restabelecido por volta das 16h, o que não ocorreu.

“Passamos o dia todo sem água para beber, lavar as coisas e até para tomar banho. Agora já passam das oito horas da noite e seguimos sem água”, relatou.

A moradora também afirmou que a situação afetou principalmente quem não possui caixa-d’água, pois o desabastecimento foi relatado por toda a vizinhança. “Moradores que não têm caixa-d’água, como é o meu caso, passaram o sábado sem conseguir sequer lavar uma louça e com as crianças sem tomar banho”, disse.

A reportagem tentou contato com a Sanepar, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria. O espaço permanece aberto para esclarecimentos da companhia.

