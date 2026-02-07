Tumulto após denúncia de abuso deixa dois feridos em Apucarana

Uma ocorrência de violência mobilizou equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros na tarde deste sábado (7), no Residencial Sumatra I, em Apucarana, no norte do Paraná.

Segundo informações da polícia e de testemunhas, uma criança de 8 anos teria sido abordada por um homem morador da região enquanto brincava com outras crianças. O suspeito teria praticado atos de cunho sexual e feito ameaças para que a vítima não contasse o ocorrido aos pais.

Mesmo com medo, a criança procurou a família e relatou a situação. Diante do relato, moradores se revoltaram e agrediram o homem antes da chegada da polícia. Durante a confusão, uma mulher que tentou intervir também acabou sendo agredida.

Equipes do Siate atenderam duas vítimas no local uma mulher de 44 anos, com contusões e edemas no rosto, e um homem, que também apresentava ferimentos na face. A mulher foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em ambulância dos bombeiros, enquanto o homem buscou atendimento por meios próprios.

A Polícia Militar realizou buscas, colheu informações e ouviu testemunhas para esclarecer os fatos. O caso segue sob apuração.