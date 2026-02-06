Leia a última edição
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Apucarana

publicidade
MISSA

Policiais militares participam de celebração religiosa em Apucarana

Missa foi realizada na última terça-feira (03), na Catedral Basílica Menor Nossa Senhora de Lourdes

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.02.2026, 15:19:04 Editado em 06.02.2026, 15:18:57
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Policiais militares participam de celebração religiosa em Apucarana
Autor Policiais na Catedral Basílica Menor Nossa Senhora de Lourdes - Foto: Divulgação

Policiais militares do 10º Batalhão da Polícia Militar participaram, na noite desta terça-feira (03), de uma missa realizada na Catedral Basílica Menor Nossa Senhora de Lourdes, em Apucarana (PR). A missa teve intenções dedicadas aos militares e seus familiares, reunindo integrantes da corporação em um momento de fé, reflexão e fortalecimento espiritual.

LEIA MAIS: Acia recebe Selo Ouro em atendimento do Sebrae/PR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A participação dos militares reforça a valorização dos princípios de união, respeito e cuidado com a saúde emocional e espiritual do efetivo. A presença da Polícia Militar em eventos comunitários e religiosos fortalece o vínculo com a sociedade e demonstra o compromisso da corporação não apenas com a segurança pública, mas também com os valores que sustentam a convivência social.

Clique aqui e receba as notícias do TNOnline no nosso grupo do WhatsApp

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana comunidade missa POLICIA MILITAR saúde emocional VALORIZAÇÃO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline