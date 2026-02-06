Policiais militares participam de celebração religiosa em Apucarana
Missa foi realizada na última terça-feira (03), na Catedral Basílica Menor Nossa Senhora de Lourdes
Policiais militares do 10º Batalhão da Polícia Militar participaram, na noite desta terça-feira (03), de uma missa realizada na Catedral Basílica Menor Nossa Senhora de Lourdes, em Apucarana (PR). A missa teve intenções dedicadas aos militares e seus familiares, reunindo integrantes da corporação em um momento de fé, reflexão e fortalecimento espiritual.
A participação dos militares reforça a valorização dos princípios de união, respeito e cuidado com a saúde emocional e espiritual do efetivo. A presença da Polícia Militar em eventos comunitários e religiosos fortalece o vínculo com a sociedade e demonstra o compromisso da corporação não apenas com a segurança pública, mas também com os valores que sustentam a convivência social.
