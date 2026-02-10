Polícia prende homem com arma e munições em bairro de Apucarana
A ação foi coordenada pela Delegacia de Jandaia, em cumprimento a um mandado de busca e apreensão expedido pela Vara Criminal da comarca vizinha
Um homem foi preso na manhã desta terça-feira (10) no Residencial Araucária, em Apucarana, no norte do Paraná, durante uma operação da Polícia Civil. Na residência do suspeito, os agentes apreenderam uma pistola calibre 9mm, munições e acessórios.
A ação foi coordenada pela Delegacia de Jandaia do Sul, em cumprimento a um mandado de busca e apreensão expedido pela Vara Criminal da comarca vizinha. De acordo com a polícia, o armamento foi encontrado após uma busca minuciosa no imóvel.
Uma arma 9mm, munições intactas e acessórios foram apreendidos. O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à delegacia local para os procedimentos legais.
Segundo a Polícia Civil, a prisão faz parte de uma estratégia de repressão qualificada, focada em retirar armas ilegais de circulação para reduzir índices de criminalidade na região.