Polícia Militar reforça policiamento no centro de Apucarana

Da Redação

A Polícia Militar (PM) aumentou o policiamento nas ruas de Apucarana, norte do Paraná, nesta segunda-feira (8). De acordo com a corporação, foi iniciado o estágio dos policiais do Curso de Formação de Praças (CFP) do 10º BPM.

Ao TNOnline, a PM informou que as equipes "estarão nas ruas reforçando o policiamento, em viaturas e em patrulhamentos a pé, contribuindo para inibir e reprimir a prática de delitos".

Na última sexta-feira (5), os policiais receberam instrução de tiro em ambiente confinado e sem iluminação. O objetivo do treinamento foi condicioná-los a atuar em situações e ambientes com condições adversas, tais como confinamento, baixa luminosidade, umidade, calor, entre outras.

A onde de furtos na área central de Apucarana vem preocupando os lojistas. Na Rua Oswaldo Cruz, por exemplo, empresários se mobilizaram para aumentar a segurança de seus estabelecimentos comerciais.

