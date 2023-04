Polícia é acionada após ameaças de ataque em escolas de Apucarana

Da Redação

Pelo menos duas escolas de Apucarana registraram ameaças de ataque

A Patrulha Escolar da Polícia Militar (PM) atendeu duas ocorrências nesta quinta-feira (6) relativas a ameaças de ataque em escolas estaduais de Apucarana, no norte do Paraná. As supostas ameaças foram publicadas em redes sociais por alunos das duas instituições de ensino. Em ambos os casos, a polícia e os pais dos alunos foram acionados.

De acordo com a Patrulha Escolar, os estudantes alegaram que não passou de uma brincadeira. Contudo, diante dos fatos recentes de ataques consumados em instituições de ensino ocorridos em Santa Catarina e São Paulo, os casos foram encaminhados a Polícia Civil. Os alunos também farão acompanhamento psicológico.

"Estamos recebendo, não só em Apucarana, mas na região de Londrina principalmente, informações a cerca de massacres em escolas. Não estamos tratando com descrédito, apesar de observar que são pessoas que estão aproveitando desse momento após ocorrência em outro estado para passar informações falsas com o objetivo de perturbar a rotina escolar. Mas não vamos deixar de checar nenhuma informação. Vamos até o colégio, fazemos o registro e encaminhamos para a Polícia Civil", afirmou o tenente Renan Rodrigues do Prado, comandante da Patrulha Escolar.

O tenente acompanhou pessoalmente a situação registrada nesta quinta-feira (6) em Londrina, com a apreensão de um adolescente que levou uma pistola 380. Segundo Prado, o estudante alegou que levou a arma com receio de algum ataque a sua escola. "Por isso temos que tomar muito cuidado ao repassar essas informações, para não colocar a população em pânico", ressaltou o militar.

Por causa dos acontecimentos, a Patrulha Escolar vai intensificar a presença policial nas escolas da rede pública e privada em todos os municípios da região.

