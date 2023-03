Polícia de Apucarana divulga imagens de autores de latrocínio; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O delegado chefe da Policial Civil de Apucarana, Marcus Felipe da Rocha Rodrigues, divulgou imagens que auxiliaram na identificação dos autores do latrocínio que vitimou um casal de idosos. O crime aconteceu no dia 15/3. Armando Guarnieri, de 79 anos, e a companheira dele, Maria de Lourdes, de 65 anos, foram espancados.

continua após publicidade .

Armando morreu no dia do crime, já Maria foi socorrida, porém, não resistiu aos ferimentos e faleceu no Hospital da Providência, no dia 18/3. Nesta quarta-feira (22), o delegado repassou detalhes do latrocínio e vídeos de segurança que mostram os autores.

Conforme o delegado, a dupla é considerada foragida. Um deles, de 24 anos, tem familiares em Apucarana, o outro, de 23, parentes em Jandaia do Sul, mas, como são usuários de drogas, vivem pelas ruas da cidade. "Desde o dia do crime nossas equipes se mobilizaram para elucidar e prender os autores. Analisamos diversas horas de imagens se câmeras de segurança. Imagens ao redor da casa até a Avenida Minas Gerais, na 'biqueira' onde o celular das vítimas foi levado. Realizamos inúmeras diligências, ações de campo, chegamos a alguns nomes, encontramos os familiares dos suspeitos e tivemos a certeza que os dois cometeram o crime. A polícia está convicta que eles entraram na casa das vítimas por volta das 0h50, ficaram lá até quase 3 da madrugada", detalha Marcus. Veja:

continua após publicidade .

null - Vídeo por: tnonline

Ainda conforme o delegado, agora a polícia investiga o possível envolvimento de um ex-inquilino das vítimas. "A polícia investiga para saber se foi uma casa escolhida aleatória ou se premeditaram o crime. Um dos inquilinos das vítimas foi preso por um homicídio que aconteceu naquela mesma rua, no dia 14/1, não sabemos da relação dele com os autores, se eles já conheciam a casa através dele, mas pode ter sido uma situação aleatória, só chegaremos a essa conclusão após a prisão dos autores", explica.

- LEIA MAIS: Furto de máquina de cortar cabelo seria motivação de assassinato

continua após publicidade .

A polícia acredita que além do celular que o casal usava de forma conjunta, outros objetos da casa também foram levados. "Os suspeitos saem com uma mala da casa, ouvimos um motorista que prestava serviços para o casal de idosos e ele reconheceu a mala como das vítimas. Acreditamos que eles devem ter colocados objetos na mala. Esse agora é outro trabalho que a polícia precisa fazer, levantar o que foi roubado. No dia do crime a cena era muito lamentável, comida no chão, roupas, objetos espalhados, difícil até para pisar", disse Marcus.



No dia do crime, um jovem, de 18 anos, foi preso suspeito de envolvimento no latrocínio, porém, ele pode não ter participado do espancamento e roubo. "Estamos quase descartando a participação dele, se de fato ficar comprovado que ele não está envolvido, vamos representar pela liberação dele. O traficante que indicou ele como autor pode responder por falso testemunho, pois ele nos disse que o celular das vítimas foi levado até a biqueira por esse jovem. O traficante nos garantiu que não tinha ficado com o aparelho, porém, pode ter mentido e acusado o rapaz, vamos desvendar os motivos pelo qual pode ter mentindo e se ficar comprovado, vai responder por falso testemunho. O aparelho ainda não foi localizado", observa.

Para Marcus, o uso de drogas está diretamente ligado com o latrocínio. "Um crime grave, idosos espancados, que chocou todos nós. Não temos dúvidas da autoria do crime, estamos convictos. Os dois são usuários de crack, cometem crimes para sustentar o vício. Vamos seguir até prender os autores", finaliza.

A Polícia orienta que qualquer informação sobre o paradeiro dos investigados podem ser repassadas para as forças de segurança através dos canais telefônicos (197) – (43 - 3420-6700) – (43 – 99604-9816 - WhatsApp) - (190) – (43 - 3422-4000).

Siga o TNOnline no Google News