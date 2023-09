Polícia Civil prende homem e apreende submetralhadora no Fariz Gebrim

A Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira (1ª) mais um homem alvo de investigações contra o tráfico de drogas no Residencial Fariz Gebrim, em Apucarana, no norte do Paraná. Na quinta-feira (31), um jovem de 20 anos, envolvido na tentativa de homicídio contra um adolescente de 17 anos, também foi detido. Durante a operação, entorpecentes e uma submetralhadora foram apreendidas. Veja o vídeo abaixo.

continua após publicidade

Os mandados de prisão cumpridos fizeram parte de um trabalho integrado entre os policiais do setores de narcóticos e homicídios da 17ª Subdivisão Policial. O delegado adjunto André Garcia, que comanda as investigações, acredita que o suspeito preso nesta sexta-feira, de 26 anos, foi enviado ao bairro por uma facção criminosa para comandar o tráfico de drogas na região.

Contudo, Garcia disse que o detido não era investigado pelos disparos contra o adolescente. "Esse morador da residência, que não é investigado pelo crime de homicídio [tentado] veio conduzido para a delegacia e foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso restrito e corrupção de menores, porque havia uma adolescente junto à ele na residência", informou o delegado.

continua após publicidade

De acordo com as investigações, o suspeito saiu da cadeia há seis dias e foi enviado ao Fariz Gebrim por uma facção criminosa de São Paulo. "Uma facção criminosa estabelecida no estado de São Paulo vem tentado estabelecer hegemonias naquela região em Apucarana. Esse rapaz que foi preso hoje, inclusive, saiu da cadeia há cerca de 6 dias, ele estava preso e é da cidade de Londrina. Tudo nos leva a crer que foi incumbido da missão de vir a Apucarana e estabelecer a hegemonia do comércio ilegal de drogas", disse Garcia.

A arma de fogo e as drogas também foram encaminhadas à delegacia de Apucarana.

Siga o TNOnline no Google News