Polícia Civil investiga furto de motor de barco em Apucarana

Motor foi furtado no começo do mês

O proprietário de um barco, morador de Apucarana, norte do Paraná, sofreu um grande prejuízo ao ter o motor da embarcação dele furtado. Diversos equipamentos de pesca também foram levados. Marcos Candido de Almeira, de 50 anos, além de chamar a Polícia Militar (PM) também foi até a Polícia Civil.

Marcos contou que o crime aconteceu na noite do dia 1º ou madrugada do dia 2/5. O barco estava na garagem de uma casa, localizada no Núcleo Osmar Guaraci Freire. O motor, Mercury 60 preto, além de varas, molinetes, boia e diversos equipamentos relacionados a pesca foram furtados.

O dono dos objetos disse que conseguiu algumas imagens e que apresentou aos investigadores. “Tudo que pertence ao barco, relacionado a pescaria, foi levado. O motor não é barato e acredito que não será fácil colocar esse motor no mercado. Quem considerar comprar, por favor, não adquira sem a nota, sem saber de onde veio. Sem contar que tem a Marinha, que está sempre averiguando barcos, e se não tiver documentação pode ser apreendido. Consegui algumas imagens que já repassei para a polícia. Os investigadores já têm até suspeitos”, disse o trabalhador.

O dono do motor ainda contou que oferece uma recompensa para quem ajudar a polícia com denúncias. “Quem ligar no 197 da Polícia Civil e fazer uma denúncia concreta e ajudar a localizar os objetos, eu vou gratificar muito bem”, esperançoso, afirma Marcos.

Na internet, em sites de venda, um motor da mesma marca custa, em média, R$40 mil.





