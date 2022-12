Polícia Civil identifica autor de feminicídio em Apucarana

Da Redação

Taina foi morta a tiros no domingo de Natal

A Polícia Civil informou nesta segunda-feira (26), que identificou o autor do feminicídio registrado em Apucarana, norte do Paraná. O crime ocorreu no último domingo (25), na Rua Estados Unidos, no bairro Vale Verde. De acordo com informações do setor de homicídios da 17ª Subdivisão Policial (SDP), Taina Cristina da Silva, de 23 anos, foi assassinada pelo ex-companheiro por motivos passionais.

O autor do feminicídio ainda teria enviado mensagens via aplicativo para familiares se justificando o crime. "A vítima teria deixado o autor e não queria mais viver com ele. Não aceitando esse fim de relacionamento, o autor a procurou e efetuou disparos contra ela", relata o investigador do setor de homicídios da 17ª SDP, Roberto Francisco dos Santos.

A Polícia Civil também apura informações de que a vítima estaria grávida. Segundo o investigador, familiares relataram que ela estaria no segundo mês de gestação. No entanto, a polícia aguarda resultado de exame do Instituto Médico Legal (IML) para confirmar a informação. Se a a gravidez de Taina for confirmada pelo laudo, haverá mais uma qualificadora acrescida ao crime, o que poderá ocasionar aumento de pena.

De acordo com Roberto, agora polícia trabalha para identificar mais testemunhas e também para localizar o paradeiro do autor do feminicídio, que conforme a polícia, possui antecedentes criminais.

O ASSASSINATO

Tainá foi baleada por volta das 19h50 na Rua Estados Unidos, no bairro Vale Verde, no domingo de Natal. Segundo a Polícia Militar (PM), equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram para o local, mas a mulher, que estava caída no meio da rua, já estava sem vida.

Testemunhas contaram para a polícia que um carro se aproximou da mulher e, após uma discussão, dois tiros foram disparados e o veículo saiu em alta velocidade.

A morte de Taina causou muita comoção nas redes sociais. Ela deixa dois filhos pequenos.

CRIMES ELUCIDADOS

A Polícia Civil elucidou os dois homicídios registrados no último fim de semana. No sábado (24), um jovem de 28 anos foi morto a tiros no Distrito de Vila Reis, em Apucarana. A autora do assassinato se apresentou nesta segunda-feira (26), à 17ª Subdivisão Policial (SDP) e entregou a arma usada no crime. De acordo com a polícia, ela alegou legítima defesa, pois sua família estaria sendo ameaçada.

