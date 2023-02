Polícia Civil de Apucarana investiga tentativa de homicídio em motel

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O homem passou por um procedimento cirúrgico e segue internado

O delegado Marcus Felipe da Rocha informou que investiga a tentativa de homicídio que aconteceu em um motel de Apucarana, nesta terça-feira (31). Para a polícia, a mulher, suspeita de cometer o crime, é considerada foragida.

continua após publicidade .

O carro usado para transportar o homem ferido foi encontrado próximo da Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

"A Polícia Civil estava no local e apreendemos a arma de fogo, o veículo também foi apreendido. Já identificamos a autora e descobrimos que existem vários registros na delegacia envolvendo esse casal", disse o delegado.

continua após publicidade .

O homem passou por um procedimento cirúrgico e segue internado. A polícia não descarta a motivação passional. "Ouvimos testemunhas que ouviram a mulher falando que ele tinha que morrer, pois teria traído ela. Também tem uma testemunha que ouviu ela falar em tiro acidental, mas não descartamos a possibilidade de um crime passional, uma tentativa de homicídio, têm testemunhas que ouviram ela falando que ele tinha que morrer", detalha Marcus.

Ainda de acordo com o delegado, a arma não estava registrada no nome deles. "A arma não estava registrada nem no nome dela nem no dele, era uma arma pequena, geralmente utilizada por mulher, vamos seguir investigando, esperar ele melhorar e procurar pela autora", finaliza.

O caso:

continua após publicidade .

Após discussão em motel de Apucarana, mulher atira em homem

Uma mulher é suspeita de atirar contra um homem após discussão em um motel em Apucarana, no norte do Paraná, no final da manhã desta terça-feira (31). O ferido foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e depois transferido para o Hospital da Providência.

Uma equipe da Polícia Militar (PM) foi até o motel, pois a arma ficou em um dos quartos. A princípio, o homem teria usado a arma para ameaçar a mulher, porém, ela conseguiu pegar a pistola dele e atirou. Depois do disparo, ela levou o ferido até a UPA.

Conforme apurou a reportagem, a mulher estava na Unidade de Pronto Atendimento, porém, ao perceber que a PM foi chamada, ela teria deixado a UPA. O tiro atingiu o tórax do homem.

Siga o TNOnline no Google News