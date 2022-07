Polícia apreende motocicleta adulterada no Pq Bela Vista, em Apucarana

Da Redação

A Polícia Militar (PM) de Apucarana apreendeu uma motocicleta com sinais adulterados que foi encontrada abandonada no Parque Bela Vista, durante a madrugada desta terça-feira, 05.

De acordo com o boletim de ocorrências, a equipe realizava patrulhamento quanto viu uma motocicleta CG de cor verde, estacionada com sinais de abandono. Ao realizar uma vistoria no veículo, ficou constatado que os sinais identificadores estão suprimidos, tais como número de chassi e número de motor.

A placa fixada na motocicleta está conferindo com uma motocicleta CG 125 Titan KS, cadastrada no município de São Paulo, sem alerta de furtou ou roubo.

Diante dos fatos, foi acionado apoio de guincho e encaminhada a motocicleta até a delegacia, ficando à disposição da autoridade Policial.

Prisão no Vale do Ivaí

A Polícia Militar (PM) realizou a prisão de dois homens por tráfico de drogas no município de Marumbi, no Vale do Ivaí, durante a tarde desta segunda-feira. Com eles, foram apreendidas drogas e armas.

Segundo o boletim de ocorrências, a equipe policial recebeu informações anônimas de que dois foragidos da cidade de Mandaguari estariam realizando o tráfico de drogas na cidade Marumbi, utilizando um veículo VW Golf de cor preta.

Após algumas diligências, o veículo foi encontrado Rua Ângelo Spricigo, com dois homens. Ao perceberem a movimentação da viatura, eles fugiram. Mais tarde, o veículo foi visto mais uma vez pelos policiais, desta vez, juntamente com um veículo VW Polo, em frente de uma residência na Vila Rural Flor do Vale.

Um homem estava saindo da residência com mais dois indivíduos e entrou no veículo VW Polo, e apenas um indivíduo que também saiu da residência, entrou no veículo VW Golf e saíram juntos, sentido região central da cidade. Foram solicitadas mais equipes para realizar a abordagem.

