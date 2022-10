PM vai fechar Praça Rui Barbosa para veículos no 2º turno em Apucarana

Da Redação

Praça Rui Barbosa poderá ser acessada apenas por pedestres a partir das 15 horas deste domingo

O 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM) anunciou nesta quarta-feira (26) que irá reforçar o policiamento neste domingo (30) em Apucarana e região, quando ocorre o segundo turno das eleições presidenciais. Em Apucarana, a principal medida prevista é o fechamento da Praça Rui Barbosa para circulação de veículos a partir das 15 horas.

O bloqueio do trânsito no anel central não foi adotado em 2 de outubro, quando ocorreu o primeiro turno. Em nota divulgada à imprensa, o 10º BPM informou que o reforço do policiamento também acontecerá nos locais de votação, visando garantir o “direito ao voto a todos os eleitores, prevenindo e coibindo os possíveis crimes que interfiram no bom andamento da votação”.

Além da Praça Rui Barbosa, a PM informou que vai interromper o trânsito nas proximidades do Fórum Eleitoral, localizado na Rua Urânio, na região do Parque Jaboti, a partir das 17 horas. O objetivo é garantir a segurança do local, onde ocorrerá a transmissão dos dados das urnas eletrônicas neste domingo.

A Guarda Civil Municipal (CGM) vai auxiliar a PM no trabalho de segurança do segundo turno. Segundo o comandante da GCM, Reinaldo Donizete de Andrade, equipes da corporação vão atuar nos principais colégios eleitorais e também farão rondas pela cidade durante o dia. A partir das 17 horas, segundo ele, os guardas de serviço vão se concentrar na Praça Rui Barbosa, que também receberá um contingente reforçado da PM.

“A PM solicitou o isolamento da Praça Rui Barbosa. Isso porque, com a divulgação dos resultados da eleição, haverá movimentação dos militantes de um ou de outro candidato vencedor”, afirma Andrade.

A preocupação das autoridades de segurança é justificada pelo clima hostil da disputa envolvendo o presidente Jair Bolsonaro (PL), que tenta a reeleição, e o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT). O clima esquentou principalmente no segundo turno com trocas de acusações, o que vem repercutindo e reverberando também entre os eleitores dos dois candidatos nas ruas.

ARAPONGAS

Assim como ocorreu no primeiro turno, o esquema de segurança das eleições em Arapongas contará com um contingente de cerca de 90 agentes, entre policiais militares e membros da Guarda Municipal.

Segundo o secretário municipal de Segurança, Paulo Sérgio Argati, as equipes vão atuar no patrulhamento nas vias públicas e também nos locais de votação para garantir a segurança dos eleitores e de todo o pessoal envolvido na condução do pleito. “As equipes ficarão atentas, mas esperamos ter um clima tranquilo”, afirma o secretário.

Por Fernando Klein

