'Operação eleição' é definida pelas forças de segurança; saiba mais

Mais de 202 mil eleitores devem ir às urnas no próximo domingo (2), em Apucarana, Arapongas e Ivaiporã nas Eleições 2022. E para garantir a segurança da população durante o pleito e coibir crimes eleitorais, a Polícia Militar (PM) montou um grande esquema de policiamento.

Em Arapongas, onde 82.690 eleitores devem votar no domingo, cerca de 90 agentes, entre policiais militares e guardas municipais da Guarda Municipal, vão atuar na operação. Segundo o secretário municipal de Segurança, Paulo Sérgio Argati, além do patrulhamento nas vias públicas, haverá agentes de segurança em todos os locais de votação para garantir a segurança dos eleitores e de todo o pessoal envolvido na condução do pleito.

“Nossa torcida é no sentido de que o espírito democrático impere, mais uma vez, e que o pleito transcorra sem maiores problemas em nosso município. No entanto, se alguém tiver qualquer comportamento tentando tumultuar ou colocar em risco a integridade de outras pessoas, as forças de segurança estarão prontas para intervir imediatamente” - Paulo Sérgio Argati, secretário municipal de Segurança - Paulo Sérgio Argati, secretário municipal de Segurança

Entre as solicitações passadas para as forças de segurança está a de auxiliar no cumprimento das alterações na Resolução 23.669, aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). No Artigo 116, ficou estabelecido que na cabine de votação é vedado à eleitora ou ao eleitor portar aparelho celular, máquina fotográfica, filmadoras e equipamentos de radiocomunicação ou qualquer instrumento que possa comprometer o sigilo do voto, ainda que desligados. Havendo recusa em entregar os equipamentos descritos, a eleitora ou o eleitor não serão autorizados a votar e a presidência da mesa receptora acionará a polícia para adoção de providências necessárias.



As forças de segurança também vão fiscalizar a aplicação da lei seca, através da qual ficam proibidos a venda e o consumo de bebida alcoólica no domingo, dia da eleição, no período das 8h às 18h. Além do acompanhamento de toda a votação, as forças de segurança também estarão na rua durante as movimentações pós-apuração, a fim de coibir possíveis situações de abusos e conflitos.

“A PM está atenta a tudo que está acontecendo e vai atuar para garantir que as eleições aconteçam de forma tranquila e pacífica e a população possa exercer seu direito de voto”, assinala o aspirante Amauri Aparecido de Campos Junior, da 7ª Companhia Independente da Polícia Militar de Arapongas.

APUCARANA

A policial militar de Apucarana, Gabriella Picanço, informa que será realizado um grande esquema de segurança, com policiais em todos os locais de votação nos municípios da área do 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM).

“Se for constatado algum tipo de infração penal, o detido será encaminhado ao Cartório do 10º BPM para lavratura do Termo Circunstanciado de Infração Penal. Caso haja o cometimento de um crime, o detido será conduzido à Delegacia de Polícia Civil”, informa.

A Comarca de Apucarana tem 103.575 eleitores aptos a votar nas eleições deste ano. São 94.621 em Apucarana, 6.156 em Cambira e 2.798 em Novo Itacolomi.

Operação quer garantir livre exercício do voto e ordem pública, diz PM de Ivaiporã

A 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM) informou que vai intensificar o policiamento das quatro comarcas que fazem parte da área de abrangência da unidade: Ivaiporã, São João do Ivaí, Faxinal e Grandes Rios.

Conforme o subcomandante da corporação, 1º tenente Vinicius Castro, todas as medidas estão sendo tomadas para que o eleitor tenha o livre exercício do voto e a ordem pública seja preservada.

“Já temos feito alguns trabalhos relacionados às eleições e patrulhamento em fóruns eleitorais, mais precisamente para se antecipar a qualquer situação. No sábado que antecede a eleição estaremos com policiamento nos fóruns eleitorais e nos locais que estejam recebendo as urnas para evitar condutas que possam comprometer a lisura do processo eleitoral, como panfletagem que muitas vezes ocorre de madrugada, o que é vedado”, disse.

Especificamente para o dia da eleição, o policiamento, segundo o subcomandante, será reforçado nos 14 municípios. A expectativa da Polícia Militar é que a eleição ocorra de maneira tranquila.

