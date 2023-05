PM reforça patrulhamento em praças de Apucarana

Com a intenção de combater o tráfico de drogas e furtos, a Polícia Militar (PM) de Apucarana intensificou o patrulhamento pelas praças da cidade. Na manhã desta terça-feira (30), sete pessoas foram abordadas na Praça do Redondo e na Praça da Catedral Nossa Senhora de Lourdes.

Conforme a PM, nenhuma pessoa foi detida e nada de ilícito foi encontrado com eles. Ainda segundo a polícia, as abordagens nas praças do município vão continuar ocorrendo.

Abandonada e decadente: Praça do Redondo gera reclamações em Apucarana

A Praça Interventor Manoel Ribas, em Apucarana, no norte do Paraná, vem sendo alvo de críticas por parte de moradores que estão incomodados com a aparência decadente e abandonada do local. Entre os principais problemas citados está a presença de moradores de rua, usuários de drogas e a sujeira causada sobretudo pelas fezes de pássaros que impregnam bancos e os brinquedos do parque infantil.

O aposentado Antônio Manoel Costa, 76 anos, confessa que se sente inseguro quando passa pelo local, popularmente conhecido como Praça do Redondo. “Me sinto inseguro de passar por esse local, dependendo da hora. Até hoje não fui roubado, mas tem muita gente que já foi roubado”, desabafa. Para ler mais, clique aqui.



