PM prende um dos três foragidos do minipresídio de Apucarana

A Polícia Militar (PM) prendeu um dos três foragidos do minipresídio de Apucarana. O homem, de 24 anos, foi encontrado na Rua Sussumu Shimura na região da Vila Santa Helena. O detento, conhecido como 'galo cego', tentou correr quando viu as viaturas, porém, foi abordado e preso.

De acordo com a polícia, o foragido teria pedido para usar o telefone de uma pessoa. Com a divulgação da fuga, a pessoa achou estranho o comportamento do homem, então ligou no 190.

As equipes realizaram buscas e encontraram o foragido, ele tentou correr para uma região da mata, mas foi encontrado e preso novamente. O homem responde pelo crime de roubo.

Outros dois presos, de 28 e 37 anos, seguem foragidos. Buscas são realizadas. Denúncias podem ser repassadas através do 190. A fuga aconteceu por volta das 11h desta segunda-feira (17). Os três detentos estavam no pátio de sol do minipresídio, conseguiram acessar o telhado e passaram por uma cerca elétrica que separa o muro da Ciretran.

GRANDE SUSTO

Funcionários da Ciretran, que há anos convivem com a vizinhança do minipresídio levaram um grande susto, quando perceberam a movimentação de detentos no pátio do órgão. Um vigilante que faz trabalhos foi um dos primeiros a perceber que eram detentos do minipresídio que estavam pulando o muro da unidade.

O chefe da Ciretran, Fernando Garcia, não chegou a visualizar a fuga de presos. Mas foi diretamente envolvido na ação. Os presos usaram o carro dele como "amortecedor" para o salto do muro. O resultado foi o parabrisa quebrado. "Agora vou ter que consultar o Detran para ver como faremos. Tenho seguro do carro mas será preciso pagar pela franquia", comenta.

