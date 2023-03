PM de Apucarana prende um dos envolvidos em latrocínio

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagens divulgadas pela Polícia Civil

A Polícia Militar (PM), através da Agência Local de Inteligência P2, prendeu um dos envolvidos no latrocínio que vitimou dois idosos em Apucarana. Gustavo Henrique Palhinha da Rocha, de 23 anos, foi encontrado na região do Jardim Casa Grande, entre as Ruas Pedro Xavier com Sá Barreto, por volta das 16h45 desta quarta-feira (22).

continua após publicidade .

A PM recebeu diversas denúncias e ele foi abordado pela equipe que realizava patrulhamento pelo bairro. À equipe policial, o homem assumiu ter participado do crime e contou que seu parceiro possuía informações da rotina do casal. Ele foi levado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana. Gustavo será ouvido pela Polícia Civil.

Nesta quarta, o delegado Marcus Felipe da Rocha divulgou imagens dos suspeitos e repassou mais detalhes do crime que aconteceu no dia 15/3. Armando Guarnieri, de 79 anos, e a companheira dele, Maria de Lourdes, de 65 anos, foram espancados.

continua após publicidade .

Renan Anderson da Silva, de 24 anos, segue foragido. "Desde o dia do crime nossas equipes se mobilizaram para elucidar e prender os autores. Analisamos diversas horas de imagens se câmeras de segurança. Imagens ao redor da casa até a Avenida Minas Gerais, na 'biqueira' onde o celular das vítimas foi levado. Realizamos inúmeras diligências, ações de campo, chegamos a alguns nomes, encontramos os familiares dos suspeitos e tivemos a certeza que os dois cometeram o crime. A polícia está convicta que eles entraram na casa das vítimas por volta das 0h50, ficaram lá até quase 3 da madrugada", detalha Marcus. Veja: null - Vídeo por: Reprodução Ainda conforme o delegado, agora a polícia investiga o possível envolvimento de um ex-inquilino das vítimas. "A polícia investiga para saber se foi uma casa escolhida aleatória ou se premeditaram o crime. Um dos inquilinos das vítimas foi preso por um homicídio que aconteceu naquela mesma rua, no dia 14/1, não sabemos da relação dele com os autores, se eles já conheciam a casa através dele, mas pode ter sido uma situação aleatória, só chegaremos a essa conclusão após a prisão dos autores", explica.

- LEIA MAIS: Furto de máquina de cortar cabelo seria motivação de assassinato

Siga o TNOnline no Google News