Perdeu? Confira as notícias que mais chamaram a atenção

Da Redação

Confira as notícias mais acessadas no site TNOnline nesta semana:

continua após publicidade .

Avó que matou homem em Apucarana fala sobre o crime

A mulher, de 61 anos, que matou um homem neste domingo (24), em Apucarana, no norte do Paraná, repassou detalhes de como tudo aconteceu. Durante entrevista para o site TNOnline, ela disse que Eduardo Cezar Barbosa Fernandes tentou violentar a neta dela, de 13 anos, nesta madrugada. "Ela gritou por socorro e ele só não conseguiu violentar ela, pois minha neta é esperta luta karatê, sabe se defender, ele arrombou a porta da nossa casa e foi para o quarto dela, como ela se defendeu ele saiu correndo. Eu deixava ele tomar banho, usar nosso banheiro, não imaginava que ele iria fazer isso. Como ele fugiu, desde cedo estava a procura dele, encontrei ele no Marcos Freire, trouxe ele de volta pra minha casa, e aqui, dei umas pauladas nele, ele caiu, então acabei de matar", disse a avó da menina.

continua após publicidade .

A avó disse que mesmo sendo presa, não se arrepende do crime. "Não me arrependo, meus netos, minha neta, são preciosos. Matei ele mesmo, meu marido não fez nada, mas eu sei. Pelo menos agora ele não vai mais furtar, roubar e nem estuprar mais ninguém", comenta a mulher. Para ler a reportagem completa, acesse aqui.

Adestradores consideram caso de pitbull “incomum”

A agressividade de um cão pitbull gerou perplexidade no último sábado (23) em Apucarana. O animal fugiu de casa e depois atacou uma cachorrinha de estimação vira-lata na rua. O pitbull comeu o “cãozinho” e ainda feriu um homem que tentou separar os cachorros. O caso foi registrado na Avenida Minas Gerais. Adestradores ouvidos pela Tribuna afirmam que o comportamento do animal “não é natural” e consideram o caso “incomum”. Veja o momento do ataque

continua após publicidade .

O ataque do pitbull ocorreu em frente a um prédio comercial com um apartamento na sobreloja. Um rapaz foi deixar a cachorrinha com a mãe que mora no endereço, porque iria viajar. Um amigo dele desceu até a rua com a cachorrinha para que ela pudesse fazer suas necessidades. Foi quando o pitbull fez o ataque. O animal foi recolhido na sequência pelos donos em uma moto.

Há dez anos atuando na área, o adestrador Adriano Martins afirma que o comportamento deste pitbull é “antinatural”. Ele disse nunca ter ouvido falar de um ataque em que um cão come o outro. “Brigas entre cães são comuns. Quando uma raça é maior que a outra, as mortes acabam ocorrendo em uma briga, mas matar e depois comer eu nunca tinha visto”, afirma. Para ler a reportagem completa, acesse aqui.

Empresário de Apucarana que morreu na PR-170 é identificado

continua após publicidade .

O homem que morreu dentro de um carro, com placas de Apucarana, já foi identificado. Jair Bovo, de 78 anos, era empresário, de família tradicional da cidade. Ele estava em um veículo na região de Novo Itacolomi, porém, sofreu um mal súbito e faleceu.

A saúde de Novo Itacolomi foi até a Avenida 28 de Setembro, perímetro urbano da PR-170, para socorrer o empresário, mas ele já estava em óbito. A Polícia Civil de Apucarana e o Instituto Médico Legal (IML) foram chamados. A Polícia Militar (PM) também atendeu a ocorrência. Para ler a reportagem completa, acesse aqui.

continua após publicidade .

Câmera flagra ataque de Pitbull em Apucarana; assista

Aparecida Campos, de 60 anos, e os familiares, ainda não se recuperaram do susto que viveram no final de semana em Apucarana, no norte do Paraná. A mel, cachorrinha da família, foi devorada por um cão da raça Pitbull. Ela pede mais responsabilidade dos tutores.

"É muito difícil falar, reviver os momentos que foram traumatizantes, vemos na TV esses ataques, mas nunca pensamos que iria aconteceu com a gente, não tivemos força para nada, uma fúria tão grande, as pessoas tentaram ajudar, para que ele soltasse a nossa mel, mas em 10 minutos ele matou e devorou nossa mel, nunca vi algo parecido em minha vida, ele comeu praticamente nosso cão inteiro", relembra. Para ler a reportagem completa, acesse aqui.

continua após publicidade .

Apucarana abre concurso público para 19 cargos

Nesta quinta-feira (28), a Prefeitura de Apucarana divulgou detalhes do concurso público que terá inscrições abertas a partir da próxima terça-feira (03/05). A publicação do edital acontecerá nesta sexta-feira (29).

O edital prevê a contratação de 93 novos servidores para 19 cargos em diversos níveis de formação, que têm como exigência de formação desde alfabetização e conhecimento da função até ensino superior completo.

continua após publicidade .

Os salários iniciais partem de R$1.398,06 e chegam a R$7.201,54 para uma carga horária semanal de 40 horas. Ao todo, são 76 vagas para ampla concorrência, sete vagas para pessoas com deficiências (PcD) e 10 vagas para afrodescendentes. Para ler a reportagem completa, acesse aqui.

Paolla Oliveira ousa com fantasia de Pombagira no Carnaval

continua após publicidade .

Rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio, a atriz Paolla Oliveira ousou com sua representação da Pombagira no desfile do grupo Especial das escolas de samba, que ocorreu na madrugada deste domingo (24), na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. A Pombagira, representação feminina de Exu, foi o tema deste ano da Tricolor da Baixada.

Logo após o desfile, a atriz postou fotos em sua conta no Instagram e arrancou elogios dos internautas. Para ler a reportagem completa, acesse aqui.

Pediatra alerta para "situação caótica" na saúde infantil

continua após publicidade .

Um alerta feito pelo pediatra Luiz Henrique Veloso sobre os riscos das doenças respiratórias em Apucarana repercutiu nas redes sociais nos últimos dias. Segundo ele, a gravidade dos casos envolvendo os pacientes infantis no atual momento é semelhante ao registrado com a Covid-19 entre os adultos durante o auge da pandemia.

Segundo ele, o aumento de consultas e atendimentos chega a mais de 200% nas últimas semanas. “A gente está enfrentando na pediatria a mesma situação caótica vivida pelos adultos no início da pandemia de Covid-19. O aumento de casos é muito grande, absurdo até, e a gravidade dos pacientes é algo que preocupa muito”, diz. O problema não é exclusivo de Apucarana e vem ocorrendo em todo país. Para ler a reportagem completa, acesse aqui.

Cobra jararaca é capturada no quintal de casa em Apucarana

continua após publicidade .

Uma cobra Jararaca de cerca de um metro foi encontrada nesta terça-feira (26), por moradores do Loteamento Sanches do Santos, localizado na região norte de Apucarana. O animal estava em um canto do muro de uma casa e chamou atenção da população do bairro.

O resgate foi feito pelo biólogo Fernando Felippe Rodrigues, de Apucarana, e levou pouco mais de um minuto e meio. "A cobra estava sem a ponta da cauda. Esse ferimento pode ter sido causado por outro animal, como o gambá, por exemplo. Como é um animal perigoso e venenoso, fiz a orientação da população local. Expliquei que em caso de picada, é preciso de tratamento com soro", comenta. Para ler a reportagem completa, acesse aqui.

Irmãos de 82 e 67 anos morrem em intervalo de três horas

Dois irmãos que morreram em um intervalo de apenas três horas serão sepultados na tarde desta quarta-feira (27) no Cemitério Cristo Rei, em Apucarana. Eles estão sendo velados na Capela Mortuária Central.

Flávio Bresciani, de 82 anos, morreu a 1h da manhã em Rolândia, enquanto a irmã Izaura Maria Bresciani, de 67 anos, às 4h da manhã desta quarta-feira em Apucarana. Os dois estavam em casa quando os óbitos ocorreram. Para ler a reportagem completa, acesse aqui.

Vídeo mostra sinal verde para moto que atropelou pedestre

O TNOnline teve acesso a mais um vídeo que mostra o atropelamento de uma pedestre em Apucarana, na manhã desta quinta-feira (28). Pela imagem, é possível perceber que o sinal estava verde e que a mulher tenta atravessar correndo, porém, é atingida

O acidente aconteceu na Avenida Governador Roberto da Silveira, em Apucarana. A pedestre, que ainda não teve a idade revelada, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), com ferimentos no rosto. O acidente aconteceu no cruzamento com a Rua Urânio. Para ler a reportagem completa, acesse aqui.

Mulher assassinada pelo marido em Arapongas é identificada

A Polícia Civil do Paraná (PC), confirmou no final da tarde desta quarta-feira (27), que instaurou um inquérito policial para investigar a morte de Elizangela Madalena Raimundo, de 38 anos. Ela foi assassinada pelo próprio marido na madrugada desta quarta-feira, em Arapongas, no Conjunto San Rafael. O assassino procurou um advogado e informou sobre o assassinato, mas ainda não teria se apresentado à polícia.

De acordo com a PC, a vítima teria sido surpreendida com as agressões na cama do casal e o autor alegou que a motivação do crime seria uma possível traição. O Inquérito está sendo presidido pelo Delegado Chefe da 22ª SDP de Arapongas.

De acordo com familiares, Elizangela era casada com o assassino há 15 anos, com quem tinha um filho de 11 anos. Ela também deixa um filho de 21 anos, de um outro casamento. Para ler a reportagem completa, acesse aqui.