Perdeu? Confira as 10 notícias mais lidas do site TNOnline; saiba mais

Perdeu? confirma as 10 notícias mais acessadas dos últimos dias no site TNOnline. Veja:

Sucuri gigante é flagrada por moradores do MS; Assista ao vídeo

Uma sucuri de sete metros foi vista pelo guia turístico Domingo Luciano Filho, de 63 anos, nos rios de Mato Grosso do Sul. Ele pegou o celular e registrou o animal passando.

Domingo disse que não é a primeira vez que vê uma cobra entrando no rio depois de tomar um banho de sol. Para o idoso, parece que o animal estava “recarregando as energias para nadar a noite toda em busca de algo para comer”. Clique aqui para ler mais.

Adolescente agredido em Apucarana morre a caminho do hospital

Um garoto de 13 anos morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória depois de ser violentamente agredido por outros seis adolescentes no início da noite desta terça-feira, 21, no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana, no norte do Paraná. O crime chocou os moradores da cidade.

Socorristas do Siate, do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), além de profissionais do posto de saúde, realizaram a reanimação do garoto, por cerca de 50 minutos. Alekson Ricardo Kongeski chegou a ser encaminhado em estado grave ao Hospital da Providência, mas não resistiu aos ferimentos, e morreu. Clique aqui para ler mais.

Familiares lamentam morte de jovem de 18 anos em Apucarana

Familiares e amigos lamentaram a morte de Maria Eduarda Cavalcante de Souza, de 18 anos, que aconteceu na noite deste último sábado (18). A jovem era moradora de Apucarana.

Maria Eduarda trabalhava como auxiliar de costura e era casada com Ariel Julio, com quem tinha uma filha de dois anos, completados no mês de maio. Clique aqui para ler mais.

Identificado adolescente que morreu após ser agredido em Apucarana

O adolescente que morreu após ser violentamente agredido por pelo menos outros seis jovens na noite desta terça-feira (21) foi identificado como Alekson Ricardo Kongeski, de 13 anos, confirmou a Polícia Civil à reportagem. O caso foi registrado na Rua Emiliano Perneta, esquina com a Rua Paranaguá, próximo ao Colégio Padre José Canale, em Apucarana e chocou os moradores da cidade. Nas redes sociais, a comoção é grande.

Socorristas do Siate, do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), além de profissionais do posto de saúde, realizaram a reanimação do garoto, por cerca de 50 minutos. Ele chegou a ser encaminhado em estado grave ao Hospital da Providência, mas não resistiu e morreu. Clique aqui para ler mais.

Maraisa chora ao ouvir última música que compôs com Marilia Mendonça

No último dia de Batalhas, neste domingo, 19/6, no The Voice Kids, uma apresentação emocionou a cantora Maraisa. Laís Paixão, Maria Laura e Vitória Heck interpretaram "Presepada", de Maraisa e Marilia Mendonça. A jurada do programa não conseguiu segurar as lágrimas e chorou muito ao relembrar a parceria com a amiga, morta em um acidente aéreo em novembro do ano passado.

"É a última música que fiz com a Marilia, nunca mais fiz outra. Então, é um marco na minha vida. Eu considero o projeto da minha vida. Vou fazer vários outros, mas esse vai ser o maior por causa do legado. Foram 10 anos de amizade, construindo a força da mulher", disse Maraisa. Clique aqui para ler mais.

Jovem encontrado morto em bairro de Apucarana é identificado

No início da tarde desta quinta-feira (23), um homem, de 21 anos, foi encontrado morto em um terreno baldio, em Apucarana, no norte do Paraná. O rapaz, identificado como Matheus Gregorio Gomes, apresenta sinais de agressão, uma perna quebrada e ferimentos por arma de fogo.

O corpo foi encontrado em um terreno na Rua Maria de Marchi Miranda, localizada no Jardim Santos Dumont III. A Polícia Militar (PM) e Polícia Civil (PC), além do delegado adjunto Felipe Ribeiro Rodrigues, foram até o local. Clique aqui para ler mais.

Após morte de adolescente, Colégio Canale suspende aulas

O Colégio Padre José Canale, localizado no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana, comunicou que as aulas estão suspensas para esta quarta-feira (22), após a morte de um aluno, de 13 anos, que sofreu uma parada cardiorrespiratória depois de ser violentamente agredido por outros seis adolescentes na noite desta terça-feira (21).

O caso aconteceu próximo da instituição de ensino, na Rua Emiliano Perneta, esquina com a Rua Paranaguá. De acordo com a Polícia Militar (PM), que atendeu a ocorrência, a vítima e alguns dos agressores seriam estudantes do colégio. Clique aqui para ler mais.

Vídeo mostra começo de briga que terminou em morte em Apucarana

Um vídeo que circula em grupos de WhatsApp desde a noite de terça-feira (21), mostra o começo da briga que terminou com a morte do adolescente Alekson Ricardo Kongeski, de 13 anos, em Apucarana, no norte do Paraná.

Uma pessoa que acompanhava a briga, que aconteceu no Jardim Ponta Grossa, registrou parte da ação. No vídeo, é possível perceber que um garoto empurra o outro, que revida com socos. Clique aqui para ler mais.

Caso Alekson: o que se sabe sobre a morte do adolescente

A morte precoce do adolescente Alekson Ricardo Kongeski, de 13 anos, causou grande comoção em Apucarana, no norte do Paraná. O garoto se envolveu em uma briga com outros jovens no começo da noite desta terça-feira (21). Comentários sobre o ocorrido tomaram as redes sociais. É o assunto do dia na cidade. No transporte coletivo, em lojas, no centro, pessoas conversam e tentam entender o que de fato aconteceu na Rua Emiliano Perneta, no Jardim Ponta Grossa. Clique aqui para ler mais.

Jovem de 24 anos morto carbonizado em Apucarana é identificado

Um jovem de 24 anos, identificado como Paulo Henrique Santos, morreu carbonizado na madrugada deste domingo (19) após a casa em que estava pegar fogo. O incêndio aconteceu na Rua Catanduva, na equina com a Rua Pedro Xavier, no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana.

Um homem, de 47 anos, que também estava na casa, mas pelo lado de fora, foi encaminhado pelo Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Ele sofreu queimaduras nas mãos e face. Clique aqui para ler mais.