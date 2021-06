Pedreiro de Apucarana morre por complicações da Covid-19

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

Amigos e familiares lamentam a morte do pedreiro de Apucarana, Marcio de Souza de 41 anos. Ele faleceu nesta sexta-feira (4).

Conforme amigos próximos, Marcio precisou ser internado no Hospital da Providência no dia 22/05, lutava contra a Covid-19, porém, não resistiu às complicações da doença.

Marcio deixa esposa, uma filha e muitos amigo. Não haverá velório e o sepultamento acontece às 10h, no Cemitério do Pirapó, no sábado (5).

Nas redes sociais, muitas mensagens em homenagem:

"O meu amigo que notícia triste, você se foi, que Deus te receba de braços abertos descanse em paz"

"O meu Deus tenha misericórdia de nós que doença é essa que está levando tantas gente querida, tão próximas estava aí um homem tão queridos por todos, que Deus venha confortar o coração de toda família"

"Meu Deus não dá pra acreditar Deus conforte a família"

Apucarana confirmou nesta sexta, mais três mortes e 129 casos da doença.