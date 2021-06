Apucarana confirma mais 3 óbitos e 129 novos casos de Covid

Continua após publicidade

A Autarquia Municipal de Saúde (AMS) confirmou mais três óbitos e 129 novos casos de Covid-19 nesta sexta-feira (04) em Apucarana. São agora 351 mortes provocadas pela doença e 13.646 diagnósticos positivos do novo coronavírus no município.

O primeiro óbito é de uma mulher de 62 anos, sem comorbidade. Ela foi internada em 25 de maio no Hospital da Providência, de Apucarana, e morreu na quinta-feira (3). O segundo óbito é de um homem de 34 anos, com pneumopatia. Ele morreu em casa em decorrência de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). O terceiro óbito é de um homem de 38 anos, sem comorbidade. Ele foi internado em 26 de maio no Hospital Norte do Paraná (Honpar), de Arapongas, e morreu na quarta-feira (2).

Os 129 novos resultados positivos para Covid-19 são 70 homens com idades entre 6 e 73 anos e 59 mulheres com idades entre 1 mês de idade e 77 anos. Todos estão isolamento domiciliar.

Ainda segundo o boletim da AMS, Apucarana tem mais 281 suspeitas em investigação. O número de recuperados chega a 11.645. O número de monitorados atualmente é de 2.500.

São 65 pacientes de Apucarana internados no Hospital da Providência, sendo 17 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 48 em leitos de enfermaria. O município tem 1.650 casos ativos da doença.