Peça usada por Ana Castela ficará em exposição no Espaço das Feiras

O vestido utilizado pela cantora Ana Castela no Criança Esperança, programa especial da Rede Globo, ficará em exposição em Apucarana, norte do Paraná, neste sábado (2). A informação foi divulgada pelo prefeito da cidade, Junior da Femac, por meio do Instagram.

Ainda conforme o gestor municipal, a peça ficará exposta no Espaço das Feiras, localizado na Rua Talita Bresolin. O local recebe neste sábado, das 15h às 22h, a 1ª Exposição Riquezas do Vale. Idealizada pela Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi), a iniciativa busca valorizar e mostrar as tradições, turismo, gastronomia e produtos do Vale do Ivaí. Além de estandes com os produtos, os visitantes também poderão conferir uma programação artística com talentos regionais.

A peça utilizada pela sertaneja, conhecida como 'boiadeira', foi desenhada e confeccionada na Cidade Alta pela estilista Karla Passoni, que trabalha na Pele Mania, uma empresa especializada em artigos de couro.

A equipe de reportagem do TnOnline conversou com Karla, que demonstrou emoção por ter uma obra sua utilizada pela cantora famosa. "Fiquei muito emocionada. Sou formada há sete anos e foi um momento que sonhei durante muito tempo", admite Karla, que é apucaranense e formada na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), campus de Apucarana.

O prefeito afirma que a peça do Criança Esperança - um cropped estilo corselet com franjas longas em couro na cor azul bebê metalizado - ficará disponível para fotos.

