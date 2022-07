Pavimentação da Vila Rural Nova Ukrânia entra na fase final; confira

Da Redação

Com investimentos de mais de R$ 2,5 milhões, as obras de pavimentação da Vila Rural Nova Ukrânia, em Apucarana, Norte do Paraná, estão sendo finalizadas. A obra foi executada em duas etapas. Na primeira, foi pavimentada a via principal, a Estrada Expedicionário João Rechocoski. Já na segunda parte dos trabalhos, o asfalto chegou para mais quatro vias internas da Vila Rural. Os trechos contemplados somam quase cinco quilômetros de extensão, atendendo uma reivindicação de mais de 20 anos.

O prefeito da cidade, Junior da Femac, afirma que mais de 80% do cronograma já foi executado. “Resta apenas um pequeno trecho onde foi necessário fazer o deslocamento de um poste da rede de energia elétrica. De acordo com previsão repassada pela empreiteira contratada pelo Município, com essa medida, as obras deverão ser concluídas em dez dias”, explica Junior da Femac.

Junior da Femac frisa que a urbanização da “Nova Ukrânia” é um compromisso assumido pela atual administração. “Mais de 26 anos depois de inaugurada, temos a oportunidade de levar o asfalto que irá melhorar a qualidade de vida dos moradores”, reitera o prefeito, salientando que a comunidade, localizada na região do Contorno Sul, foi a primeira unidade do programa de vilas rurais do Estado do Paraná, tendo sido inaugurada em 1995 com a presença do então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso.

O prefeito de Apucarana acrescenta que a benfeitoria atende reivindicação dos moradores, intermediada junto à administração municipal pelos vereadores Mauro Bertoli e Tiago Cordeiro de Lima, representantes da região.

A secretária municipal de Obras, Ângela Stoian, afirma que, ao todo, o pavimento na “Nova Ukrânia” abrange uma área total de 33 mil metros quadrados. “A via principal tem uma largura maior, de 9 metros. Já as vias internas – que são as ruas Daniel Rodrigues, Antonio Stoppa, Dinarte Garcia, Eugênio Ostrenski e a Travessa Kotchowski – têm uma largura de 6 metros”, detalha a secretária.





NOVO PACOTE DE OBRAS

“Com a conclusão de mais esta obra, vamos avançando com o asfalto novo. Já autorizei a licitação de um novo pacote de obras orçado em R$ 2,8 milhões, que vai garantir a pavimentação de trechos em outras 9 regiões de Apucarana, contemplando pequenos trechos urbanos, parques industriais, ligações de bairros e regiões de chácaras”, frisa Junior da Femac.

O prefeito de Apucarana acrescenta que Secretaria Municipal de Obras também está elaborando os projetos de um segundo pacote que será lançado na sequência. “São projetos mais complexos e que demandam um tempo maior para serem elaborados. Somados, esses dois pacotes – um que está em fase de licitação e o outro na fase final de elaboração dos projetos – vão garantir a pavimentação de praticamente 100% dos trechos urbanos e grandes avanços também em regiões de chácaras”, completa Junior da Femac.

Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

