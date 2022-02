Da Redação

Apucarana urbaniza estrada que corta Vila Nova Ukrânia

Na tarde desta quinta-feira (10), a Prefeitura de Apucarana informou sobre a obra na Vila Rural Nova Ukrânia. A cidade, com caixa próprio, está levando drenagem e pavimentação asfáltica para um trecho de cerca de um quilômetro da Estrada Expedicionário João Rechocoski.

O investimento na urbanização da região é de um valor estimado em R$ 1.341.980,07, sendo R$883.729,57 na pavimentação asfáltica e R$458.250,50 nas obras de drenagem pluvial, cobrindo um total de 20.531,58 metros quadrados da estrada rural.

A implantação da galeria pluvial já foi concluída pela empreiteira licitada, que agora trabalha na construção do meio-fio. “Esta benfeitoria é bastante aguardada não só pelos moradores da vila rural, mas por toda esta região e que agora está sendo possível ser viabilizada. Muito em breve também iremos levar o asfalto para todas as ruas internas desta comunidade rural”, pontuou o prefeito Júnior da Femac.

“Assim que a construção do meio-fio for concluída a empreiteira dará início à preparação da base para a aplicação da massa asfáltica, que será uma camada de três centímetros de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), material de alta resistência”, informa Ângela Stoian Penharbel, secretária Municipal de Obras.

De acordo com os investimentos autorizados, ainda está previsto o plantio de grama em uma área de 5.671,90 metros quadrados. “O contrato assinado com a Construtora Felicitá, de Apucarana, prevê que o serviço seja concluído até o mês de junho. Mas pelo ritmo dos serviços acreditamos que tudo possa ser entregue à comunidade antes deste prazo”, observou a secretária Ângela.

Além disso, recentemente, a Secretaria de Serviços Públicos realizou outras melhorias em estrada rural na região, em especial nos cerca de cinco quilômetros da Estrada do Cruzeirinho, entre as vilas rurais Manoel Piassa Sobrinho, no Distrito de Vila Reis, e Nova Ukrânia. “Além dos produtores rurais, nos últimos anos a via passou a ser bastante utilizada também por moradores do distrito de Vila Reis, por ser uma ligação alternativa mais curta com o centro da cidade”, relata o prefeito Júnior da Femac.

“Importante também dizer que trata-se de uma melhoria que foi reivindicada junto à administração pelos vereadores Mauro Bertoli e Tiago Cordeiro de Lima, representantes da região”, finalizou o prefeito.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.