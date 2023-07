Parque aquático 'fantasma' completa mais de 20 anos de abandono no PR

Um parque aquático está há mais de 20 anos abandonado no meio da cidade em Apucarana, no Norte do Paraná. O tobogã enferrujado no meio da vegetação é o que restou do antigo Clube de Campo Cidade Alta, localizado nas proximidades do Núcleo Habitacional Osmar Guaracy Freire. Em 2014, o terreno foi arrematado em leilão e os novos donos anunciaram o projeto de construção de um loteamento habitacional. Quase dez anos depois, o empreendimento não saiu do papel. Veja abaixo reportagem em vídeo do local

O cenário é bem diferente do passado, quando o lugar recebia milhares de pessoas nos finais de semana. Além do tobogã, o clube contava com um grande lago, uma praia artificial, quiosques e lanchonetes, além de uma ampla área verde. Foi muito frequentado, especialmente nos verões.

Foto por foto: Redes sociais Clube marcou época em verões passados DE aPUCARANA

O clube foi palco de uma grande briga judicial envolvendo os sócios remidos. Com a falta de pagamento de impostos, o terreno foi à leilão federal sendo arrematado por um empresário de Arapongas.



Moradores do entorno reclamam do abandono do parque aquático "fantasma". Faustino Pereira da Silva mora há 30 anos nas proximidades do antigo clube. Ele lembra com saudade da época em que o "Cidade Alta" funcionava. “Eram bom. Tinha duas lanchonetes, uma no fundo e outra na parte de cima. A minha esposa trabalhava no clube e os meus filhos também”.





Foto por foto: Redes sociais Clube fez sucesso nos anos 1980 e 1990

Seu Faustino diz que o clube tinha muito movimento e era um lugar bonito. Ele considera “triste” o estado de abandono atual. “É um lugar que podia ser ainda utilizado”, afirma.

A Secretaria Municipal de Obras de Apucarana confirmou ao TNOnline que não há processo de aprovação de loteamento habgi no local atualmente na prefeitura. A reportagem tentou contato com os donos do terreno, mas não conseguiu localizá-los.

