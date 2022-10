Paróquia de Apucarana promove Caminhada da Fé e da Natureza

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Paróquia Cristo Rei, localizada no Jardim Diamantina, em Apucarana, promove a 3ª Caminhada da Fé e da Natureza. O evento acontece neste domingo (09) e contará com um percurso de 13 quilômetros, com saída às 07h da frente da igreja.

continua após publicidade .

Os interessados em participar da iniciativa devem se inscrever, de forma gratuita, por meio da internet, através de um formulário disponível no Google. Mais informações podem ser obtidas no telefone 3048-0600, ou ainda pelo WhatsApp 99823-3402.

LEIA MAIS: Variedade atrai consumidores até a Rua Ponta Grossa; saiba mais

continua após publicidade .

O padre Rui Fernando de Oliveira Santos, pároco da Paróquia Cristo Rei, afirmou que a interligação entre fé e natureza segue as orientações da Encíclica Laudato Si – Tempo da Criação, lançada pelo papa Francisco em 2015. “A encíclica foi instituída para que a humanidade volte seu olhar para a natureza e a caminhada é um momento também de reflexão sobre a realidade, que tem belezas e também muitas tristezas”, contextualiza o religioso.



A partir da igreja, a caminhada seguirá pela Rua Piratininga até o Parque da Raposa. “Vamos contornar o parque e a caminhada será encerrada com uma missa na Igreja São Judas Tadeu, situada ao lado da UBS Maria do Café, no Jardim Ponta Grossa”, informa o padre.

Mario Felipe, coordenador municipal de turismo religioso de Apucarana, avalia que após a pandemia do coronavírus as pessoas estão buscando mais o contato com a natureza. “Foram momentos difíceis, com muitas pessoas enfrentando problemas emocionais, como a depressão. Essa caminhada incentiva as pessoas a voltarem a sair de casa, a curtir a natureza e a viver com mais qualidade de vida”, frisa Mario Felipe.

continua após publicidade .





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

Siga o TNOnline no Google News