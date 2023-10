Parigot de Souza vai ganhar unidade do “Meu Campinho”

O prefeito Junior da Femac assinou nesta sexta-feira (20) ordem de serviço para a implantação de uma unidade do Programa Meu Campinho, que atenderá as regiões do Núcleo Habitacional Parigot de Souza e Jardim Catuaí. O investimento será de R$ 474 mil e os recursos foram conquistados, junto ao governo do Estado, através de emenda do deputado estadual Cobra Repórter.

O prefeito Junior da Femac ressaltou que o pedido desta unidade do “Meu Campinho” foi encaminhado, junto ao deputado, pelo vereador Tiago Cordeiro de Lima. “Essa é uma das funções do vereador, ou seja, fazer a interlocução política para trazer recursos para a cidade. Essa unidade do Meu Campinho vai levar mais qualidade de vida para toda a população do Parigot e bairros próximos”, frisa Junior da Femac.

“Eu fico feliz pelo fato do prefeito Junior da Femac ter dado muito valor a essa emenda e de ter feito o convite para que eu estivesse presente no ato de assinatura da ordem de serviço. Quero agradecer também ao vereador Tiago, ao ex-vereador Gilberto Cordeiro de Lima e ao Luiz Rafael Ribeiro Moço, diretor da Escola Estadual Professor Francisco Antonio de Sousa”, assinala o deputado estadual Cobra Repórter.

O vereador Tiago Cordeiro de Lima afirma que a unidade do Meu Campinho vai atender, além do Parigot de Souza, os jardins Catuaí, Eldorado, Iguatemi e bairros próximos. “A unidade do Meu Campinho vai contribuir muito com atividades esportivas e de lazer para a comunidade, especialmente para os estudantes da Escola Estadual Professor Francisco Antonio de Sousa”, destaca o vereador.

A unidade do Meu Campinho será construída nos fundos da escola, onde atualmente existe um campo de areia. “Os estudantes já utilizavam o campo e agora vão ter uma estrutura adequada à disposição, que também vai atender a toda a comunidade. Trata-se de uma população de cerca de 15 mil pessoas que poderá em breve fazer deste espaço”, pontua Luiz Rafael Ribeiro Moço, diretor da Escola Estadual Professor Francisco Antonio de Sousa.

A secretária municipal de Obras, engenheira Ângela Stoian, afirma que o “Meu Campinho” é um programa do governo do Estado. “A unidade terá campo de futebol com grama sintética, paisagismo, instalações elétricas e placa de comunicação”, informa a secretária, lembrando que a contrapartida do Município será de cerca de R$ 90 mil.

Também participou do ato de assinatura Gabriel Olívio Cesnik Gambarini, proprietário da Eco Polo Engenharia. A empresa, que é de Maringá, venceu a licitação e terá prazo de 240 dias para executar a obra.

