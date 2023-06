Arapongas inicia instalação do Meu Campinho na região do Colúmbia

Uma nova unidade do Projeto Meu Campinho vem sendo instalada em Arapongas, desta vez na região do Jardim Colúmbia. O investimento já havia sido anunciado pelo prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre. Com recursos do governo estadual, o valor a ser aplicado é de R$ 560.846,61. A obra está em estágio inicial. Além desta unidade, outra semelhante será instalada no distrito de Aricanduva, com investimento de R$ 669.237,30 – também recursos do governo no Paraná.

Com isso, Arapongas passa a somar sete unidades do Meu Campinho, incluindo os da Zona Sul, Conjunto Flamingos, Conjunto Ulysses Guimarães e conjuntos Tropical e Águias. “Um estímulo para fortalecer a prática de atividades físicas e esportivas, facilitando o acesso para a população, tendo em vista que esses espaços estão chegando em diferentes bairros da cidade. Ao passar por qualquer um dos Meu Campinho, é notório a movimentação de crianças, jovens e adultos. Mais um passo importante para o segmento”, falou o secretário de Esporte, Altair Sartori.

PROJETO

Os espaços contam com campo de futebol em grama sintética, playground com piso emborrachado, iluminação em LED, bicicletário, bancos de repouso e lixeiras. Os campos de futebol têm grama sintética, alambrado, rede de cobertura em polietileno, estacas em concreto armado e traves com redes. MAIS OBRAS

O vice-prefeito e também secretário de Obras, Jair Milani, citou outra obra voltada à área do esporte: reforma do Ginásio de Esportes Luiz Augusto Zin - em andamento. “Temos acompanhado a execução da obra do ginásio de esportes na área central da cidade. É a valorização do Ginásio de Esportes, que já foi palco de grandes eventos, entre eles, esportivos, culturais e religiosos”, mencionou.

O espaço vem recebendo serviços de impermeabilidade de toda a cobertura, troca de esquadrias, pinturas externas e internas, incluindo o telhado, readequações nos banheiros e vestiários, além de readequações no sistema de gás. Este é um projeto totalmente elaborado pela Secretaria de Obras, Transporte e Desenvolvimento Urbano (Seodur). O investimento é de R$ 622.693,88.

