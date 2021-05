Paranaense de 3 anos quebra recorde identificando bandeiras

Continua após publicidade

Com apenas 3 anos e 3 meses, o paranaense Pedrinho Lenharo, natural de Apucarana, no Paraná, quebrou recentemente um recorde mundial ao identificar todas as bandeiras e capitais do mundo. “E não é que ele conseguiu? É do Brasil. É de Apucarana. Estamos muito orgulhosos”, comemorou o pai Adan Lenharo.

Agora, o menino é o mais novo do mundo a identificar o maior número de bandeiras e suas respectivas capitais, um total de 240. “Fizemos de acordo com o que a avaliação do Guinness Book exige, ou seja, um vídeo original, sem cortes, com cronômetro ao lado. Vamos aguardar a oficialização”, explica.

Os pais de Pedrinho, Adan e Simone Lenharo contam que o pequeno sempre teve facilidade para aprender nomes e eles aproveitaram para incentivá-lo. “É tudo uma brincadeira. Ele é um menino ativo que tem facilidade de aprender sobre capitais e bandeiras”, explica. Quando o pai fala os estados, Pedrinho responde sem pensar muito.

Assista à uma parte do vídeo: