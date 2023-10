Pai e filho que fugiram de júri são presos por homicídio em Apucarana

Pai e filho que fugiram durante o julgamento de um assassinato contra um homem em Apucarana (PR) se entregaram nesta segunda-feira (16) no minipresídio. Jesus Jezio Correia, 56 anos, e Lucas Henrique Pinto Correia, 23, foram condenados no último dia 3 em júri realizado no Fórum Desembargador Clotário Portugal.

continua após publicidade

Os dois foram responsáveis pela morte de Celso Marques, que tinha 43 anos na época. O crime aconteceu em 21 de outubro de 2018, quando a vítima foi baleada com um tiro na cabeça em um bar do Jardim Catuaí, zona sul da cidade. Um cliente do estabelecimento, Sidnei Peixoto, hoje com 53 anos, também foi atingido na perna, mas se recuperou das lesões.

-LEIA MAIS: Pai e filho são condenados por assassinato em Apucarana

continua após publicidade

No julgamento, presidido pela juíza Carolline de Castro Carrijo, os dois réus saíram na pausa para o almoço e não retornaram ao fórum. O júri deu continuidade e terminou na período da noite com a condenação de ambos.

Jesus foi condenado a 21 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, 1 ano e 5 meses, 15 dias de detenção e 20 dias multa. Ele responde pelos crimes de posse irregular de arma de fogo e homicídio qualificado consumado.

O filho, Lucas, foi condenado a cumprir uma pena de 16 anos de prisão, 1 de detenção e 10 dias multa. Ele responde por posse irregular de arma de fogo, homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado.

Siga o TNOnline no Google News