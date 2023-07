Paciente em tratamento de câncer doa cabelo em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

A paciente Eskarlarty Lima Clementino, moradora de Faxinal, está em tratamento de quimioterapia na Unidade de Tratamento do Câncer do Hospital da Providência, de Apucarana, e precisou ser internada.

Neste período, seu cabelo começou a cair e, vendo isso, a equipe de enfermagem do Posto 5, conversou com a paciente que demonstrou vontade de cortar seus cabelos e doar para ser confeccionada peruca para quem também passa pelo tratamento contra o câncer.

Para a ação, a cabeleireira voluntária Paula Daniela Ferreira se deslocou até o hospital para o melhor conforto de Eskarlarty.

Durante o corte de cabelo, membros da equipe e esposo estiveram presentes, apoiando a paciente. “Sempre nos colocamos no lugar do paciente, a ação foi uma forma de amor e ela ficou ainda mais linda”, afirma a enfermeira Angel Hipolito. “Foi uma ação muito linda, estou me sentindo amada”, diz a paciente.

