Obra de asfalto no prolongamento da Rua Kishishi Fukuda é executada

Rua Kishishi Fukuda, no residencial Florais do Lago

A prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, iniciou na semana passada a obra de asfalto no prolongamento da Rua Kishishi Fukuda. A pavimentação, executada com recursos próprios do município de aproximadamente R$ 350 mil, beneficia uma região de chácaras na região do residencial Florais do Lago, nas proximidades do Lago Jaboti.

De acordo com o superintendente da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Mauro Toshio Kitano, o asfalto está sendo executado numa extensão de 640 metros de cumprimento da antiga Estrada do Moranguinho que agora se tornou um prolongamento da Rua Kishishi Fukuda.

“Com essa obra estamos avançando em mais uma etapa no planejamento de levar pavimentação às regiões de chácaras em nossa cidade. Em cerca de 20 dias o asfalto no prolongamento da Rua kishishi estará pronto”, informa o prefeito Junior da Femac.

